İsmet Yıldırım: "Millet Kim, Siz Kim"

CHP'li belediyelerin İstanbul'da bir dönem çöpleri temizleyemediğini ve İstanbulluların kirli hava nedeniyle gaz maskesi kullandığını hatırlatan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Yani böyle bir anlayış şimdi gelmiş İstanbul'u idare etmek için yine soyunmuş falan, bir de...

CHP'li belediyelerin İstanbul'da bir dönem çöpleri temizleyemediğini ve İstanbulluların kirli hava nedeniyle gaz maskesi kullandığını hatırlatan AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, "Yani böyle bir anlayış şimdi gelmiş İstanbul'u idare etmek için yine soyunmuş falan, bir de adına Millet İttifakı diyorlar. Millet kim, siz kim" dedi.



Seçim çalışmalarını gün boyunca yaptığı ziyaretlerle sürdüren Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, MHP Ümraniye İlçe Teşkilatı'nın İstiklal Mahallesi'ndeki seçim irtibat bürosunun açılışına katıldı. Burada bir konuşma yapan Yıldırım, Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemine değinerek, ittifak olarak daha fazla çalışmaları gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı seçiminde ulaşılan oy oranlarına değinen Yıldırım, "Bu seçime mahalli seçim olarak bakmamamız lazım. Yüzde 56 oy aldık biz burada, Türkiye'de yüzde 52 oy aldık. Onun altına düşmemesi lazım. İttifakı kuvvetli şekilde aynı oylarımızı mutlaka alarak aşmamız lazım ki, yarın Cumhur İttifakı'nın cumhurbaşkanı rahat Ankara'da hizmet edebilsin. Türkiye rahatlasın, ekonomisi rahatlasın, sosyal hali rahatlasın Türkiye'nin. Onun için bu bana göre bir beka meselesi, bir varlık meselesi, Türkiye'nin varlığı meselesi" şeklinde konuştu.



İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'ın Cumhur İttifakı'nın oluşmasında önemli katkıları olduğunu ifade eden Yıldırım, "Binali abi bu ittifakın her türlü görüşmelerinde müspet olarak rol almış bir abimiz. İstanbul için de bir şans. İstanbul'da şimdi bir arkadaşımız çıkmış, ben de tanırım arkadaşı ama onun müktesebatı, geçmişi, bu işleri yapmaya falan uygun değil. Binali Yıldırım ile falan teraziye, tahterevalliye koyduğun zaman ufacık kalır CHP'nin adayı. Kesinlikle Binali Bey ile teraziye çıkaramayız onu. Halk bunu görüyor zaten. İnşallah 31 Mart akşamı İstanbulumuzda Binali Yıldırım, diğer ilçelerimizde Cumhur İttifakı ile birlikte hep beraber, Ümraniyemizde de inşallah bizlere Ümraniye halkımız oylarını uygun görürlerse hep beraber bu hizmete devam kararı verilir" ifadelerini kullandı.



CHP'li belediyeler döneminde İstanbul'un kirli hava ve çöp yığınlarına mahkum edildiğini anlatan Yıldırım, "Yani böyle bir anlayış şimdi gelmiş İstanbul'u idare etmek için yine soyunmuş falan, bir de adına Millet İttifakı diyorlar. Millet kim, siz kim. Millet olmak için bir kere geçmişini unutmamak lazım. Bunların geçmişi ile dertleri yok ki yani. Bunlar kendilerini salon sosyetesi olarak görüyorlar. Halkla bir alakası yok. Anadolu kültürü ile bir alakası yok" dedi.



Suyu ucuzlatmak için İstanbul Büyükşehir Belediyesine teklifte bulunduklarını ancak CHP'lilerin ve İmamoğlu'nun bu teklife karşı çıktığını hatırlatan Yıldırım, "Şimdi de çıkmış diyor ki suyu ucuzlatacağım. Yahu, bu ne perhiz bu ne lahana turşusu. Yani böyle bir şey olur mu. Sen bunu AK Parti bunu belediyede yaptı diye karşı çıkacaksın, şimdi de ben suyu ucuzlatacağım diyeceksin. Bunlar ucuz politikalar" diye konuştu. - İSTANBUL

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