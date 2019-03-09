Son Dakika Haberleri: İsmet Yıldırım, Sevgi Yürüyüşünde Vatandaşlara Çiçek Verdi

İsmet Yıldırım, Sevgi Yürüyüşünde Vatandaşlara Çiçek Verdi

1 saat önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 'Sevgi Yürüyüşü'ne katılarak vatandaşlara çiçek verdi.

İsmet Yıldırım, Sevgi Yürüyüşünde Vatandaşlara Çiçek Verdi, System.String[]
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 'Sevgi Yürüyüşü'ne katılarak vatandaşlara çiçek verdi.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığının düzenlediği 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşe Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.

İsmet Yıldırım, yürüyüş sırasında vatandaşlarla selamlaştı ve karanfil verdi. Altınşehir Mahallesi'nde kucağına aldığı bir bebekle yürüyüşe başlayan Yıldırım'ın katıldığı 'sevgi Yürüyüşü', Yukarı Dudullu Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi'nde farklı noktalarda akşam saatlerine kadar sürdü. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:32 Kaynak: İHA

Ümraniye, AK Parti, İsmet Yıldırım, Güncel
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