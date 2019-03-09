İsmet Yıldırım, Sevgi Yürüyüşünde Vatandaşlara Çiçek Verdi
1 saat önce
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, 'Sevgi Yürüyüşü'ne katılarak vatandaşlara çiçek verdi.
AK Parti Ümraniye
Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım
, 'Sevgi Yürüyüşü'ne katılarak vatandaşlara çiçek verdi.
Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanlığının düzenlediği 'Sevgi Yürüyüşü'ne katıldı. Yürüyüşe Yıldırım'ın yanı sıra AK Parti eski milletvekili ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Burhan Kuzu
, AK Parti Ümraniye İlçe Başkanı Mahmut Eminmollaoğlu ve çok sayıda partili katıldı.
İsmet Yıldırım, yürüyüş sırasında vatandaşlarla selamlaştı ve karanfil verdi. Altınşehir
Mahallesi'nde kucağına aldığı bir bebekle yürüyüşe başlayan Yıldırım'ın katıldığı 'sevgi Yürüyüşü', Yukarı Dudullu
Mahallesi ve Mehmet Akif Mahallesi'nde farklı noktalarda akşam saatlerine kadar sürdü. - İSTANBUL
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 07:32 Kaynak: İHA
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