Son Dakika Haberleri: İsmet Yıldırım Stk'lardan Seçimlerde Destek İstedi

İsmet Yıldırım Stk'lardan Seçimlerde Destek İstedi

1 saat önce

AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını STK ziyaretleri ile sürdürdü.

İsmet Yıldırım Stk'lardan Seçimlerde Destek İstedi, System.String[]
AK Parti Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, seçim çalışmalarını STK ziyaretleri ile sürdürdü. Güne Alevi Bektaşi kanaat önderleri ile kahvaltı yaparak başlayan Yıldırım, daha sonra dernekleri ziyaret etti.

Ümraniye Belediye Başkan adayı İsmet Yıldırım, yerel seçim çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürürken, Pazar gününün büyük bir çoğunluğunu STK'lara ayırdı. Yıldırım, önce Alevi Bektaşi kanaat önderleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Burada programa katılanları dinleyen Yıldırım, soruları yanıtladı. Daha sonra Sivas Koyulhisar Kurşunlu Köyü Derneğine geçen başkan adayı Yıldırım, burada genel kurula katılarak, dernek üyeleri ile sohbet etti. Yıldırım, buradaki programının ardından Ordu Mesudiye Akkırık Mahalle Derneğine geçti. Günün çoğunu STK'lara ayıran Yıldırım, ziyaretleri esnasında hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım'a hem de kendisine yerel seçimlerde destek istedi. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.02.2019 02:08 Kaynak: İHA

AK Parti, Ümraniye, İsmet Yıldırım, Politika
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