İsmetpaşalı Öğrenciler Yangın ve Afet Tatbikatı Yaptı
1 saat önce
DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri Deprem Haftasında yangın ve afat eğitimi aldılar tatbikat yaptılar.
DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri Deprem Haftasında yangın ve afat eğitimi aldılar tatbikat yaptılar.
Deprem Haftası ve Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında İsmetpaşa Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine eğitimler verildi. Verilen eğitimlerde 287 öğrenci AFAD ekiplerince deprem konusunda eğitildiler. Öğleden sonraki itfaiye ekipleri eğitimine ise okulda yangın söndürme ekibinde görevli öğretmenlerimiz katıldı. Ardından verilen alarmla birlikte okulumuz çok kısa bir süre içerisinde güvenli bir biçimde boşaltıldı. - DÜZCE
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:55 Kaynak: İHA
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