Son Dakika Haberleri: İsmetpaşalı Öğrenciler Yangın ve Afet Tatbikatı Yaptı

İsmetpaşalı Öğrenciler Yangın ve Afet Tatbikatı Yaptı

1 saat önce

DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri Deprem Haftasında yangın ve afat eğitimi aldılar tatbikat yaptılar.

İsmetpaşalı Öğrenciler Yangın ve Afet Tatbikatı Yaptı, System.String[]
DÜZCE(İHA) – Düzce İsmetpaşa Ortaokulu öğrencileri Deprem Haftasında yangın ve afat eğitimi aldılar tatbikat yaptılar.

Deprem Haftası ve Sivil Savunma Günü etkinlikleri kapsamında İsmetpaşa Ortaokulu öğrenci ve öğretmenlerine eğitimler verildi. Verilen eğitimlerde 287 öğrenci AFAD ekiplerince deprem konusunda eğitildiler. Öğleden sonraki itfaiye ekipleri eğitimine ise okulda yangın söndürme ekibinde görevli öğretmenlerimiz katıldı. Ardından verilen alarmla birlikte okulumuz çok kısa bir süre içerisinde güvenli bir biçimde boşaltıldı. - DÜZCE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 03:55 Kaynak: İHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



4 Kişinin Öldüğü Yangın Soruşturmasında 2 Kişi Tutuklandı Elektrik Kontağından Çıkan Yangın Evi Kül Etti, Acılı Aile Gözyaşlarına Hakim Olamadı

Marmara Denizi'nde Korkutan Deprem! İstanbul'da da Hissedildi Jeoloji Mühendisinden Korkutan Uyarı: Marmara'da Her An Deprem Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.3.2019 17:45:49. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İsmetpaşalı Öğrenciler Yangın ve Afet Tatbikatı Yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]