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İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek ölü bulundu

1 saat önce

İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek ölü bulundu Adana'da dün dünyaya gelen erkek bebek sabah saatlerinde annesi tarafından ölü bulunduADANA - Adana'da dün dünyaya gelen erkek bebek sabah saatlerinde annesi tarafından ölü bulundu.

İsmi bile konulmayan 2 günlük bebek ölü bulundu
Adana'da dün dünyaya gelen erkek bebek sabah saatlerinde annesi tarafından ölü bulundu
ADANA - Adana'da dün dünyaya gelen erkek bebek sabah saatlerinde annesi tarafından ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Sarıçam ilçesi, Mustafa Kemalpaşa Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, yabancı uyruklu Neval El Reyyen ile Faysal El Halaf 20 yıl önce ülkelerinde evlendi. Çıkan iç savaştan dolayı 5 yıl önce çift çocuklarıyla birlikte Adana'ya yerleşti. 1'i erkek 7 çocuğu bulunan çiftin dün bir erkek bebekleri daha dünyaya geldi. Akşam üzeri hastaneden taburcu olan Reyyen, bebeğiyle birlikte Mustafa Kemalpaşa Mahallesindeki evine geldi. Anne gece bebeğini emzirip uyudu. Sabah kalktığında ise henüz ismini bile koymadığı bebeğinin nefes almadığını ve hareket etmediğini fark eden anne durumu hemen kocasına bildirdi.
Tarım işçisi baba Halaf da Türk komşularından yardım istedi. Komşular sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen acil servis ekipleri bebeğin hayatını kaybettiğini ancak herhangi şüpheli bir durum olmadığını tespit etti. Ancak savcılık adli tıp kurumu morguna kaldırılıp otopsi yapılmasını talep etti. Bunun üzerine bebek evde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.
Bu arada baba Halaf'ın ise evin önünde diğer çocuklarına sarılıp acısını dindirmeye çalıştığı görüldü.
Adana, Sabah, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 15.08.2019 12:47 Kaynak: İHA
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