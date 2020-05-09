İsmigül Şahin'e Anneler Günü ziyareti - Son Dakika

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, geçtiğimiz hafta içerisinde belediye ekiplerince yaşamını sürdürdüğü EGO otobüs durağındaki barakadan alınarak Doğantepe Yaşlılar Evi'ne yerleştirilen İsmigül Şahin'i, Anneler Günü dolayısıyla ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yaşlılar Evi'nde kalan İsmigül Şahin ile birlikte diğer kadınları sosyal mesafe kuralını gözeterek kapıdan ziyaret eden Balcı, çiçek ve hijyen paketi hediye ederek Anneler Günü'nü kutladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Başkan Balcı, annelerin toplumda özel bir yere sahip olduğunu belirterek, "Onlar hep gönlümüzün en güzel yerindedir. Çiçeklerimizi ve hijyen paketlerimizi armağan ettik. Tüm annelerimizin Anneler Günü'nü kutluyorum, hepsine sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum." ifadelerini kullandı.

Belediye ekiplerince, otobüs durağından alınarak yerleştirildiği yeni yuvasında İsmigül Şahin'i ziyaret eden Başkan Balcı, "Kendisinin bizden talep ettiği rengarenk çiçekleri de kendisine ulaştırdık. Çiçeklerle süslü bir evinin olmasını çok istediğini söylemişti. Biz de onu kırmadık. Evini çiçeklerle süslemesi için rengarenk çiçekler hediye ettik. Bundan böyle Doğantepe Yaşlılar Evi'ndeki yeni yuvasında, sağlık ve mutluluklar diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.