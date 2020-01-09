İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti. - Son Dakika

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İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti.
6 saat önce
İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:34 Kaynak: İHA
İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti. - WASHINGTON
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