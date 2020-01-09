İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti - Son Dakika

İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti

6 saat önce

İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti.

İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti, System.String[]

İsmini açıklamayan iki ABD yetkilisi, Ukrayna uçağını İran'ın düşürmüş olabileceğini iddia etti.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Ukrayna, İran, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 08:45 Kaynak: İHA
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