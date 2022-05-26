İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor - Son Dakika
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İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor

26.05.2022 10:56

İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor Ünlü değil ama fotoğraf çektirmek isteyeni çok Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor gören fotoğraf çektiriyor.

İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor

Ünlü değil ama fotoğraf çektirmek isteyeni çok

BURSA - Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor gören fotoğraf çektiriyor.

Bursa'da yaşayan pasta ustası Ahmet Budak, Orhan Gencebay'a benzerliğiyle dikkat çekiyor. Görenlerin Orhan Gencebay, sandığı Budak, usta sanatçı gibi giyinip saçlarına onun saçlarının şeklini veriyor. Sokakta pasta ustasını görenler Gencebay, sanıp fotoğraf çekiniyor. Usta sanatçıya benzetilmekten oldukça memnun olan Budak'ın tek istediği Orhan Gencebay'la bir araya gelmek.

Orhan Gencebay'a çok benzetildiğini ifade eden Ahmet Budak, "Beni gören herkes Orhan Gencebay'a benzetiyor. Orhan Gencebay'ın hayranları beni görünce onu görmüş gibi olup fotoğraf çektirerek duygusal anlar yaşıyor. Ben giyim ve saç stilimi Orhan Gencebay'a benzetiyorum. Ona benzemekten çok mutluyum, çok sayıda kişi gelip benimle fotoğraf çektiriyor. Benim tek arzum bir gün Orhan Gencebay'la bir araya gelip tanışmak" dedi.

İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor
İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor
İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor
İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Orhan Gencebay, Ahmet Budak, Bursa, Genel, Son Dakika

Son Dakika Genel İsmini bilen yok...Herkes onu Orhan Gencebay olarak biliyor - Son Dakika


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