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İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu - Son Dakika

İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu

27.11.2021 11:06

- İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyor Efteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu Türkiye'de ender görülen kuş türlerine ev sahipliği yapan ve ismini Bizans kraliçesinden alan Efteni Gölü, farklı ekolojik nitelikteki...

- İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyor

Efteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu

DÜZCE - Türkiye'de ender görülen kuş türlerine ev sahipliği yapan ve ismini Bizans kraliçesinden alan Efteni Gölü, farklı ekolojik nitelikteki habitatlarıyla doğaseverlere eşsiz manzara sunuyor.

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde bulunan, ismini de Bizans kraliçesi Eftelya'dan alan Efteni Gölü, sonbahar aylarında da doğaseverlerin ilgisini çekiyor. Göçmen kuşların göç yolu üzerinde bulunan ender yaşam alanlarından biri olan Efteni Gölü'nün sazlık alanları, bataklıkları ve çamur düzlükleri gibi farklı ekolojik nitelikteki habitatları, başta su kuşları olmak üzere değişik türden hayvanların barınmasını sağlıyor. Türkiye'de ender görülen ya da nesli tükenmekte olan kuş türlerine de ev sahipliği yapan Efteni Gölü, nilüfer çiçekleri, sazlık alanları ve habitatlarıyla fotoğrafçıların uğrak noktası oluyor. Aynı zamanda, düğün ve nişan gibi törenlerin öncesinde fotoğraf çektirmek isteyen çiçeği burnunda çiftler de Efteni Gölü'nü tercih ediyor.

"Gelecek yaz yine geleceğiz"

Efteni Gölü'nü belgeselde gördüğünü söyleyen 67 yaşındaki Mükerrem Güler, "Ben bu gölü daha önce bir belgeselde izlemiştim. Bir de Düzce'de meşhur olan şelaleler var ama onları gezmeye vaktimiz olmadı. Yoldan geçerken Efteni Gölü'nü görelim istedik. Doğasını çok beğendim, karabataklar var, kaz var. Yazın çok daha güzeldir ama şimdi haliyle sonbahar. Etrafa baktık, hatıra olarak fotoğraf çekildik. Bu kışı atlatalım. Gelecek yaz yine geleceğiz. Kardeşimde zaten Düzce'nin doğasını beğendiği için İstanbul'dan buraya yerleşti. Yeşilli bol, havası temiz. Tam emekli yeri, kafa dinlemek için çok güzel" dedi.

"Geldiğimize değdi"

Nişan fotoğrafı çektirmek için Sakarya'nın Kocaali ilçesinden Efteni Gölü'ne gelen çift ise "Efteni Gölü'nün doğasını çok beğendik. Fotoğraf çektirmek için geldik. Çok heyecanlıyız ama buraya geldiğimize değdi. Fotoğraf çektirmek için birçok yere baktık, araştırdık. Burası bize daha güzel geldi. Bütün çiftlere de tavsiye ediyoruz. Efteni çok hoşumuza gitti. Doğası, yeşili ve suyu ile gayet güzel alan. Herkese de tavsiye ederiz" ifadelerini kullandı.

İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu
İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu
İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu
İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu

Sonbahar, Türkiye, Bizans, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: İsmini Bizans kraliçesinden almıştı, yüzyıllardır görenleri hayran bırakıyorEfteni Gölü, çiçeği burnunda çiftlerin fotoğraf alanı oldu - Son Dakika
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