İsmini hüzünlü bir hikayeden alan Ersizlerdere Kanyonu, tabiat parkı oldu - Son Dakika

İsmini hüzünlü bir hikayeden alan Ersizlerdere Kanyonu, tabiat parkı oldu

19.10.2020 11:03
İsmini hüzünlü bir hikayeden alan Ersizlerdere Kanyonu, tabiat parkı oldu, System.String[]

Kurtuluş Savaşı'nda tüm erkeklerini cephede kaybettiği için adı "Ersizlerdere" olarak değişen köyden ismini alan Ersizlerdere Kanyonu Türkiye'nin 252'nci tabiat parkı ilan edildi.

Kurtuluş Savaşı'nda tüm erkeklerini cephede kaybettiği için adı "Ersizlerdere" olarak değişen köyden ismini alan Ersizlerdere Kanyonu Türkiye'nin 252'nci tabiat parkı ilan edildi.

Kastamonu'nun Küre ilçesinde, Kurtuluş Savaşı'nda eli silah tutan bütün erkekleri şehit düştüğü için köye "Ersizler" ismi verilir.

Kurtuluş Savaşı'nda en çok şehit veren iller arasında bulunan Kastamonu'nda, daha sonra iki köye ayrılıp "Ersizler" ve "Ersizlerdere" adlarını alan, o dönemde adı "Dereköy" olan köyden eli silah tutan 38 erkek cepheye gider.

Birinci Dünya Savaşı, Balkan Savaşı ve Kurtuluş Savaşı'nda vatanı, milleti için kahramanca mücadele eden erkeklerden zafer sonrası köyüne dönen olmaz.

Cepheye giden tüm erkekleri şehit düşen köye, Cumhuriyet'in ilk yıllarında "Ersizler" denmeye başlanır. Cumhuriyet'ten önce Dereköy ve Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte "Ersizler" ismini alan köy, 1961'de Ersizler ve Ersizlerdere ismiyle iki ayrı muhtarlığa ayrıldı.

Ersizlerdere köyünün yanı başındaki kanyon da Ersizlerdere Kanyonu olarak anılmaya başlandı. Küre ilçesine 8 kilometre uzaklıktaki kanyon ve çevresindeki 217 hektarlık alan "Ersizlerdere Tabiat Parkı" olarak ilan edildi.

"Burası cepheye gidip de dönmeyen şehitlerin diyarı"

Ersizlerdere Kalkınma Eğitim ve Eko Turizm Derneği Başkanı Mustafa Çağır, AA muhabirine, 10 yıllık hayallerinin gerçek olduğunu söyledi.

Ersizleredere'nin Türkiye Cumhuriyeti'nin mayası olduğunu ifade eden Çağır, "Burası cepheye gidip de dönmeyen şehitlerin diyarı. Köyde savaşa gidecek, cenaze namazı bile kılacak er kalmaması nedeniyle adı Ersizlerdere oluyor." dedi.

"İçinde cadı kazanları, şelalelerin yer aldığı bir doğa harikası"

Ersizlerdere Kanyonu'nun Türkiye'nin en önemli kanyonları arasında yer aldığını belirten Çağır, şunları dile getirdi:

"2,5 kilometre uzunluğunda 1,5 kilometrelik doğa yürüyüş parkuru olan bir kilometre de kanyon geçişi olan bir kanyon. İçinde suların kayalar üzerinde oluşturduğu görsel güzelliklerin yanı sıra cadı kazanları, şelalelerin yer aldığı bir doğa harikası. Bölgede Türkiye'nin en güzel sonbahar görüntülerini görebilirsiniz. Ülkemizin önemli kanyonlarından biri olması dolayısıyla macera turizmi açısından da oldukça önemli bir coğrafya. Macera severlerin, kaya tırmanışçılarının, kanyon geçişi sporcuların yoğun ilgisini görüyor. Türkiye'nin 252. Tabiat Parkı ilan edilmesiyle birlikte gelen ziyaretçi sayısının gün geçtikçe artacağına inanıyoruz. Eko turizmin ve kırsal turizmin bölgesel kalkınmaya vesile olacağına inanıyoruz."

Bölgenin kalkınması için destek isteyen Çağır, "Bizden önce ecdadımız cephede şehit düştüğü için bölgemiz gelişmemiş. Desteklerle kırsal kalkınmanın önü açılırsa bölgemiz dünyada örnek bir yer haline gelir. Devletimizden destek bekliyoruz." diye konuştu.

"İlerde konaklama yerleri de yapılırsa daha da iyi olur"

Ersizlerdere köyü sakinlerinden Ahmet Yılmaz ise köyün hüzünlü bir hikayesi olduğunu belirterek, "Erkeklerin hepsi cephede şehit olunca kalan çocuklardan neslimiz devam etmiş. Bu kanyon ve çevresi şimdi tabiat parkı oldu. Çok da güzel oldu. İlerde konaklama yerleri de yapılırsa inşallah daha da iyi olur. Buraya gelenler sayesinde bölgemiz gelişir. Burası doğal ve bakir bir yer. Ormanda ağaç çeşitleri bol, çok güzel manzarası var. Gelenler çok beğeniyor. İnşallah daha da güzelleşecek." ifadelerini kullandı.

Kurtuluş Savaşı, Türkiye, Kanyon, Asker, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İsmini hüzünlü bir hikayeden alan Ersizlerdere Kanyonu, tabiat parkı oldu - Son Dakika

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