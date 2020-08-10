'İsmini Mars'a gönder' kampanyasına en çok ilgiyi Türkiye gösterdi - Son Dakika

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, NASA'nın tarihi Mars görevinin Perseverance'ın uzaya fırlatılmasıyla başladığını belirterek, geçtiğimiz yıl 'İsmini Mars'a gönder' isimli kampanyaya en çok ilgiyi 2.5 milyon başvuru ile Türkiye'nin gösterdiğini söyledi.

(İHA)