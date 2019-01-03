İsmini Ölümsüzleştirmeye Hazır Mısın?

Ülkemizin 44 ilinde 300'den fazla kurum ve kuruluşa, 25 üniversiteye ve 4 kamu kurumuna, 300 binden fazla öğrenciye seminer, eğitim ve danışmanlık hizmeti vermiştir.

Gazi Üniversitesi İşletme Bölümü mezunudur. Yüksek lisansını önce Yönetim Organizasyon Bölümü'nde, sonra Genel İşletme Bölümü'nde yapmıştır. Debra Wylde ve Robert Smith gibi önemli eğitmenlerden eğitim almış ve Türkiye'deki eğitmenlikleri süresince, asistanlıklarını yapmıştır. "Geleceğin Liderleri" eğitim projesinin fikir sahibi ve uygulayıcısı olarak her yıl binlerce öğrenciye eğitim vermektedir.

Youtube fenomeni olan "Hocalara Geldik" kanalının rehberlik videolarında yer almış ve öğrencileri ile bu kanal aracılığıyla paylaşımda bulunmaya devam etmiştir.

Koyuncu, Milli Eğitim ve STK'lerle birlikte yürütülen birçok projede yer almıştır. Meslek liselerinin gelişimi için İnegöl'de gerçekleştirilen "Benim Geleceğim Mobilya" projesinin danışmanı ve isim babasıdır.

Erguvan Lions Kulübü ile birlikte "Farkındayız Projesi" kapsamında Bursa genelinde 75.000 devlet okulu öğrencisine gönüllü eğitim vermiştir. Devlet okullarında okuyan öğrencilerin, pahalı eğitim materyallerine ücretsiz olarak ulaşabilmelerini sağlamak adına, Lions annelerine "Akıl Oyunları Eğitici Eğitimi" vermiş ve Lions annelerinin devlet okullarında gönüllü eğitmenler olmaları için bir proje başlatmıştır.

Mind Up® Eğitim'in temsilciliğinin bulunduğu 7 ilde yoğun şekilde eğitimler vermeye devam eden Koyuncu, 4 tane kişisel gelişim kitabının yazarıdır.