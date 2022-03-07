'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
Üye Girişi

'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI

07.03.2022 16:37

BURSA'da, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları Necati K.?yi, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek yaklaşık 500 bin TL dolandıran 6 şüpheli, yakalandı.

BURSA'da, telefonla arayıp kendilerini polis ve savcı olarak tanıttıkları Necati K.?yi, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını söyleyerek yaklaşık 500 bin TL dolandıran 6 şüpheli, yakalandı. Para sahibine teslim edilirken, şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, geçen cuma günü Yıldırım ilçesi Sinandede Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Y. (25) ve beraberindeki 5 kişi, telefonla aradıkları Necati K.'ye kendilerini polis ve savı olarak tanıtıp isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını belirterek, listeden çıkarılması karşılığında yüklü miktarda para istedi. Paniğe kapılan Necati K., evinde bulunan birikimi ve emekli ikramiyesi olan 130 bin lira, 22 bin dolar ve 3 bin 600 İsviçe frangını Ali Y.'ye teslim etti. Ali Y. ve beraberindeki 5 kişi parayı alıp ayrıldıktan sonra dolandırıldığını anlayan Necati K., polisi arayıp şikayette bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Necati K.'nın ifadesine başvurup evinin civarındaki yaklaşık 50 güvenlik kamerasından görüntü izledi. Ekipler, şüphelilerin Ali Y. ile Mehmet U. (22), İsmail B. (23), Mehmet A.Y. (23), Nurettin S.C. (18) ve Levent A. (18) olduğunu tespit etti.

Şüphelilerin otomobille Adana'ya gitmek için yola çıktıkları saptandı. Ekipler, takibe aldıkları otomobili Adana il sınırında durdurup şüphelileri gözaltına aldı. Ele geçirilen para ise sahibine teslim edildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI
'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI
'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI
'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI
'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI

YORUMLAR
500
Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı Makamındaki savcıyı darbetti serbest bırakıldı Emekli çiftin 60 bin TL'sini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı Emekli çiftin 60 bin TL'sini çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Türk Lirası, Savcı, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika


Son Dakika
17:39 Rusya- Ukrayna arasında üçüncü tur müzakere görüşmeleri başladı
17:30 Saldırıya uğrayan Uğur Karakullukçu'nun sosyal medya paylaşımı gündem oldu: Başıma bir şey gelirse sorumlular bellidir
17:28 Gördüğü şiddet sebebiyle babaevine sığınmıştı! Eşini öldüren cani kocaya iyi hal indirimi uygulandı
17:11 Köpekten kaçarken kamyona yakalanan kız sağ bacağından oldu!
17:04 Adana'da yolda yürüyordu! Silahlı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
16:52 Galatasaray'da Fatih Terim ve Dursun Özbek'in geri dönüş hazırlığı başladı!
16:45 Kuyumcuya güvendiler! Dolandırılan esnaf ve mahalleli gözyaşları içinde dertleştiler
16:40 Araç sahiplerine kötü haber! Benzin 57 kuruş, motorin 1 lira 44 lira zamlandı
16:32 Boris Johnson: Ukraynalıların girişini kontrol altına almalıyız
16:19 Yarın 8 Mart! 339 kadın erkekler tarafından öldürüldü, 165 kadın işçi iş kazasına kurban gitti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 17:51:30. #1.11#
SON DAKİKA: 'İSMİNİZ FETÖ SORUŞTURMASINA KARIŞTI' DEYİP 500 BİN TL DOLANDIRAN 6 KİŞİ YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement