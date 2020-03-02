İsmir'deki yatık binalarda ilk yıkım başladı - Son Dakika

İZMİR'in Karşıyaka ilçesi Bostanlı semtindeki 'yatık binalar' olarak bilinen ve İzmir Valiliği 'nin kararıyla tahliye edilen 13 apartmandan ilkinin yıkımına bugün başlandı. Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve 'riskli yapı' tespiti onaylanan apartmanın yıkımının birkaç gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi.

Cemal Gürsel Caddesi'nde, dolgu zemine inşa edildiği için zaman içerisinde eğilen ve yaklaşık 40 yıldır bu şekilde duran 13 binanın tehlike oluşturması İzmir Valiliği'ni harekete geçirdi. Altlarında çeşitli dükkanların da bulunduğu Bostanlı'nın bu en merkezi yerlerindeki dükkanlar ve onlarca dairenin bulunduğu apartmanlar için Valilik, geçen Ekim ayında, AFAD'ın 2017'de hazırladığı Depreme Dayanıklılık Raporuna istinaden tahliye kararı verdi. Karar, Karşıyaka Belediyesi'ne tebliğ edilerek binaların hızla boşaltılması istendi. Bunun üzerine Karşıyaka Belediyesi, mülk sakinlerinin kira yardımı gibi çeşitli sosyal haklardan yararlanabilmesi adına, binaların 6306 sayılı kanuna göre riskli yapı tespitinin yapılması için girişimlerde bulundu. Gelinen noktada konutlar ve iş yerleri büyük ölçüde tahliye edildi. Boşaltılan ilk binalardan biri olan ve Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nce 6306 sayılı yasa kapsamında 'riskli yapı' tespiti onaylanan bir apartmanın yıkımına Belediye ekipleri tarafından bugün başlandı. Yıkımın bir kaç gün içerisinde tamamlanacağı bildirildi. Cemal Gürsel Caddesi 1359 ada üzerindeki diğer ilgili diğer binaların ise yasa çerçevesindeki işlemlerinin sürdürüldüğü kaydedildi.

Yıkım çalışması hakkında Karşıyaka Belediyesi'nden yapılan açıklamada; "Ekiplerimizce yapılan incelemede, ilgili binanın maliklerince tahliye edildiği ancak zemin kat kolonlarının beton pas paylarının patladığı, kolon sarmal ve boyuna donatılarının zarar gördüğü, yapının yıkılacak derecede tehlikeli hale geldiği, çevre sağlığı can ve mal güvenliği açısından risk teşkil ettiği belirlendi. Bunun üzerine Belediye Encümen Kararı ile taşınmazın ilgili kanun çerçevesinde yıkımına karar verildi. Yıkım işlemleri, birkaç gün içerisinde tamamlanacak. Diğer apartmanlarla ilgili çalışmalar ise devam ediyor" denildi.

Öte yandan, Karşıyaka Belediyesi tarafından 1359 ada ile ilgili geçen Ocak ayında hazırlanan ve İzmir Büyükşehir Belediyesi 'ne gönderilen İmar Planı değişikliği için de onay bekleniyor. Büyükşehir onayının ardından planın yürürlüğe girecek ve binaların yeniden inşa edilmesi için sürecin başlayacağı belirtildi.

'SU ŞİŞESİNİ YERE KOYDUĞUMUZDA YUVARLANIYORDU'

İş makineleriyle Cemal Gürsel Caddesi üzerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yıkım işlemlerine başladı. Yıkımdan kaynaklanan tozları önlemek için, adrese su tankerleri de sevk edildi. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, apartman sakinleri de sürecin nasıl işleyeceği konusunda endişelerini dile getirdi. Sakinlerden Furkan Arslan , "Evlerimizi terk edeli 3-4 ay kadar oluyor. Evlerimiz oldukça yamuktu, yıllardır oturuyorduk ama yıkılması gerektiği söylendi. Doğrusu, evdeki eğiklik derecesi baya fazlaydı, su şişesini yere koyduğumuzda hızlıca yuvarlanıyordu. Top bıraktığımızda da salondan lavaboya kadar kendi kendine gidiyordu" dedi.

'BİZE NE OLACAĞINI BİLMİYORUZ'

Apartman sakinlerinden Yılmaz Yalman ise, "Bize burada hayati tehlike var dediler belediyeden ve valilikten. Bize çıkın dediler biz de çıktık. 3 ay oldu çıkalı. Bizim hayati tehlikemiz evet vardı, ama 6.1 büyüklüğünde depremi gördük ve dolap kapaklarımız dahi açılmadı. Artık önümüzdeki süreçte neler yaşanacak bilmiyoruz, ne zaman yeniden yapılır bilmiyoruz. Herkes bir ev buldu ve aceleyle yerleşti. Bize ne olacak, bunun söylenmesini istiyoruz" dedi.

- İzmir