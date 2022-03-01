İSMMMO'dan "Muhasebe Haftası" kutlaması - Son Dakika
Üye Girişi

İSMMMO'dan "Muhasebe Haftası" kutlaması

01.03.2022 13:20

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) üyeleri, 1-7 Mart Muhasebe Haftası dolayısıyla Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

Taksim Meydanı'nda bir araya gelen grup, saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı okudu.

Daha sonra anıta çelenk koyan üyeler adına basın açıklaması yapan İSMMMO Başkanı Yücel Akdemir, salgında ciddi sıkıntı yaşadıklarını anlattı.

Kısa çalışma ödenekleri, nakdi ücret destekleri ve dijitalleşmenin işlerini kolaylaştıracağına pandemi ve savaş döneminde birçok angaryayı beraberinde getirdiğini söyleyen Akdemir, Ukrayna, Irak, Suriye ve Libya'da savaş istemediklerini kaydetti.

Akdemir, "Biz savaşın değil, barışın muhasebesini yapmak istiyoruz. Bir kez daha 'savaşlara hayır' diyoruz. Neden bu ülkeyi çok seviyoruz? Bu ülkeyi bize Mustafa Kemal Atatürk bıraktı. Cumhuriyeti bize o bıraktı. Demokrasiyi bıraktı. Bir kez daha bu haftada buradan haykırmak istiyorum. Biz yine yirmi dört saat çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimiz için demokrasimiz için barış için çalışmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

İSMMMO'dan Muhasebe Haftası kutlaması
İSMMMO'dan Muhasebe Haftası kutlaması
İSMMMO'dan Muhasebe Haftası kutlaması

YORUMLAR
500
Karabük'te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi Karabük'te 1-7 Mart Muhasebe Haftası için program düzenlendi Gaziantep'ten kısa kısa Gaziantep'ten kısa kısa BURDUR'DA MUHASEBE HAFTASI KUTLANDI BURDUR'DA MUHASEBE HAFTASI KUTLANDI

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası, Muhasebe Haftası, Cumhuriyet Anıtı, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSMMMO'dan 'Muhasebe Haftası' kutlaması - Son Dakika


Son Dakika
14:10 Savaşta son durum: Kremlin misket-vakum bombası iddialarına 'yalan' dedi ve Zelenski'yi ordusuna silah bıraktırmaya çağırdı!
14:07 Üç Kız Kardeş'te bu akşam neler olacak? Sadık ve Nesrin, kızları hakkındaki gerçeği öğrenebilecekler mi?
14:01 Destan bu akşam izleyiciyle buluşuyor! Batuga ve Akkız zindandan kurtulabilecek mi?
13:57 NATO Genel Sekreteri Stoltenberg açıkladı: Ukrayna'da çatışmanın tarafı olmayacağız, asker göndermeyeceğiz
13:54 Masumlar Apartmanı'nda bu akşam neler olacak? Han, Ceylan için değişiyor
13:51 Yeni dizi 'Baba' 3. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Kadir'den İlhan'a yüzyıllık ayar
13:32 Rusya Savunma Bakanı Şoygu: Amacımıza ulaşana kadar Ukrayna'dayız
13:24 Manzarasına hayran kalıp taşındı! Simge Sağın'ın şu an oturduğu ev 7,5 milyon değerinde
13:11 İstanbul'un enflasyonu yüzde 55,3'e yükseldi
13:08 Lavrov'dan "SSCB" vurgusu: Batı, eski SSCB ülkelerinin topraklarında askeri tesisler kurmaktan vazgeçmeli!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.03.2022 14:21:33. #1.13#
SON DAKİKA: İSMMMO'dan "Muhasebe Haftası" kutlaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement