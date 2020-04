Isner, “Onlar için endişeleniyorum.”

Tenis takviminde Fransa Açık hariç bütün toprak kort turnuvaları iptal edildi. Fransa Açık ise şimdilik Eylül ayının sonlarına doğru ertelendi. Çim kortta ise iptal kararları gelmeye devam ederken takvimin en prestijli turnuvası olan Wimbledon, İkinci Dünya Savaşı’ndan beri ilk kez ertelendi.

Erkekler tenisinde dünya 21 numarası olan John Isner, iptal kararlarının oyunculara yapacağı olası etkiler hakkında New York Times’a konuştu.

“Çoğu kişi gibi ben de şu an yalnızca ailemin sağlığını düşünüyorum. Bütün bu olanlardan ötürü üzgünüm. Fakat salgın dışındaki olumsuzluklarla da yüzleşmemiz gerekiyor. Sıralaması yüksek olan oyuncular için bu süreç, çok zorlayıcı olmayacak. Evet, o isimler arasında ben de varım. Fakat bazı arkadaşlarımız için berbat günler geliyor. Zaten normal bir turnuva hazırlığı bile maddi açıdan çok zorlayıcı geçiyor. Bu süreçte çok fazla para kazanmayan, gerçekten az kazanıyorlar, oyunculara hem kendilerini diri tutmalarını hem de turnuvaların olmayacağını söylüyoruz. Bu zor. Biliyorum şu an birçok kişi sendikaların müdahalesinden konuşuyor. Bunun sonuçlarını ve yapılabilirliğini göreceğiz. Umarım sağlık başta olmak üzere her şey bir an önde yoluna girer.”