İSO 1000'e ambalaj sektöründen 61 firma

Önceki sene İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, geçtiğimiz yıl bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya yükseldi. Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, ihracatın sektör için çok önemli olduğuna işaret ederek, Türkiye'de üretilen ambalajların en az yarısını ihraç etmeleri gerektiğini vurguladı.

İstanbul Sanayi Odası tarafından açıklanan İSO Birinci 500 ve İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluş listelerinin toplamında 35'i Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) üyesi olmak üzere 61 ambalaj sektörü firması yer aldı. Bir önceki yıl ise İSO 1000'de 30'u ASD üyesi 53 ambalaj firması yer almıştı.

İSO 1000'de yer alan ambalaj firmalarının gerçekleştirdiği üretimden satışlar bir önceki seneye göre yüzde 56,30 artışla 37,46 milyar TL'ye yükseldi. Söz konusu firmaların ihracatları yüzde 30,32 artışla 1,31 milyar dolar olurken, çalışan sayıları da yüzde 20,04 artış göstererek 20 bin 147 kişiye çıktı.

Ambalaj sektöründeki firmaların üretimden satışları İSO 1000 listesindeki firmaların üretimden satışlarının yüzde 3,7'si olurken, ihracatlarının yüzde 1,6'sını, çalışan sayılarının da yüzde 2,2'sini oluşturdu.

ÜRETİMİN EN AZ YARISI İHRACAT OLMALI

Geçtiğimiz yıl 23 milyar dolar pazar büyüklüğüne ve 4,6 milyar dolarlık ihracat gelirine ulaşan ambalaj sektöründe yaşanan büyümenin devam ettiğini söyleyen Ambalaj Sanayicileri Derneği (ASD) Başkanı Zeki Sarıbekir, büyümenin odağında ihracatın yer aldığını ifade etti. Türkiye'nin ambalaj sektöründeki gücünü tüm dünyaya göstermek için sektör olarak çok çalıştıklarını ifade eden Zeki Sarıbekir, "2023 için 10 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Bu hedefe ulaşmak için geleneksel pazarlarımızda güçlenmenin yanı sıra yeni pazar arayışlarına devam etmemiz ve katma değerli üretimi öne çıkarmamız gerekiyor. Türkiye'de ürettiğimiz ambalajların en az yarısını ihraç edebilmemiz gerekiyor." dedi.

Zeki Sarıbekir, İSO 1000 listesine giren tüm ambalaj üreticilerini tebrik etti ve başarılı çalışmalarının devamını diledi.