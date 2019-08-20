İSO 1000'e ambalaj sektöründen 61 firma

Ambalaj sektöründe 2017 yılında İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, 2018 yılında bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya yükseldi.

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Serdar Ortaç'ın Chloe Loughnan ile evliliğinin devam etmesi için 500 bin TL teklif ettiği ortaya çıktı