İSO 1000'e ambalaj sektöründen 61 firma
1 saat önce
Ambalaj sektöründe 2017 yılında İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, 2018 yılında bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya yükseldi.
Ambalaj sektöründe 2017 yılında İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, 2018 yılında bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya yükseldi.
Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:49
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