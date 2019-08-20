Son Dakika Haberleri: İSO 1000'e ambalaj sektöründen 61 firma
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İSO 1000'e ambalaj sektöründen 61 firma

1 saat önce

Ambalaj sektöründe 2017 yılında İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, 2018 yılında bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya yükseldi.

İSO 1000'e ambalaj sektöründen 61 firma, System.String[]
Ambalaj sektöründe 2017 yılında İSO 1000 listesinde 53 ambalaj firması yer alırken, 2018 yılında bu rakam yüzde 15'lik artışla 61 firmaya yükseldi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 20.08.2019 01:49 
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