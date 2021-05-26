'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı - Son Dakika

'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı

26.05.2021 13:03
'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 10 firma yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan 'Türkiye'nin Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde, Mersin Tarsus Organize Sanayi Bölgesinden (MTOSB) 10 firma yer aldı. Listede yer alan firmaları kutlayan MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "Sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak az" dedi.

MTOSB'den yapılan açıklamada, İSO Birinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde bu yıl MTOSB'den 10 firmanın yer aldığı bildirildi. Açıklamaya göre listede, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. 18'inci, Yıldız Entegre Ağaç San. ve Tic. A.Ş. 29'uncu, Hayat Kimya Sanayi A.Ş. 39'uncu, Memişoğlu Tarım Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. 163'üncü, ANKUTSAN Antalya Kutu Sanayi Oluklu Mukavva Kağıt Ticaret A.Ş. 264'üncü, Armada Gıda Tic. San. A.Ş. 301'inci, Teknopanel Çatı ve Cephe Panelleri Üretim San. ve Tic. A.Ş. 370'inci, Mey Alkollü İçkiler San. ve Tic. A.Ş. 425'inci, Europap Tezol Kağıt San. ve Tic. A.Ş. 439'uncu, Unat Yağ Gıda San. ve Tic. A.Ş. 440'ıncı sırada yer aldı.

"Sanayicilerimi tebrik ediyorum"

Firmaların başarısını değerlendiren MTOSB Başkanı Sabri Tekli, "2020 yılı tüm dünyada pandeminin etkisi altında geçti. Buna rağmen sanayicilerimiz üretmeye devam etti. Tüm zor şartlara rağmen ihracat rakamlarımız arttı. Bölgemizde üretimin artış gösterdiğinin en açık göstergesi, enerji tüketim rakamlarımız. Enerji tüketim rakamlarımız 2020 genelinde yüzde 15 seviyelerinde bir artış gösterdi. Bölgemizde faaliyet gösteren firmalarımızın bu yoğun çabaları İSO 500 listesinde yer almaları ile taçlandı. Her koşulda yılmadan üretmeye devam eden tüm sanayicilerimizi tebrik ederken, İSO 500 listesine giren sanayicilerimiz ile ne kadar gurur duysak azdır. Mersin'in her geçen gün gelişen sanayisi ile önümüzdeki yıllarda bu listede daha fazla firmamız ile yer alacağına inanıyorum" dedi. - MERSİN

'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Tarsus, Mersin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu' listesinde 10 MTOSB firması yer aldı - Son Dakika Ekonomi


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