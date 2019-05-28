Son Dakika Haberleri: İSO 500'de Adana'dan 11 firma yer aldı
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İSO 500'de Adana'dan 11 firma yer aldı

1 saat önce

İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre listede Adana'dan 11 firma yer aldı.

İSO 500'de Adana'dan 11 firma yer aldı, System.String[]
İstanbul Sanayi Odasının (İSO) hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre listede Adana'dan 11 firma yer aldı.
Adana Sanayi Odası (ADASO) Yönetim Kurulu Başkanı Zeki Kıvanç, yaptığı yazılı açıklamada, "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" sıralamasında Sasa Polyester'in 77, Temsa Ulaşım Araçları'nın 192, Beyteks Tekstil'in 277, Akyem Adana Yem'in 293, Elita Gıda'nın 313, Güney Çelik Hasır ve Demir'in 334, Adana Çimento'nun 353, Bossa'nın 372, Abdioğulları Plastik ve Ambalaj'ın 383, Amylum Nişasta'nın 387 ve Gürsoy Yem'in 454'üncü sırada yer aldığını belirtti.
Araştırmada kentten ilk 500'de yer alan firma sayısının 12'den 11'e gerilediğini, bu durumun güçlü ve köklü sanayi geçmişine sahip Adana'nın potansiyelini yansıtmadığını ifade eden Kıvanç, şunları kaydetti:
"2018 yılının zorlu ve mücadele içerisinde geçti. Seçim süreci, komşu ülkelerde ve önemli ihraç pazarlarında yaşanan sıkıntılar, küresel ekonomide görülen belirsizlik ortamı, tüm sanayiciler için önemli bir sınav niteliğindeydi. Artık önümüze bakmalı ekonomiyi gündemin en öncelikli konusu haline getirmeliyiz. İstihdam yaratan kapsayıcı büyümeyi sağlayacak, yapısal reformları uygulamaya koymalıyız. Sanayiciler olarak, yatırım, üretim, ihracat ve istihdam artışı önceliklerimizdir. Üretim, yeni yatırım ve ihracat yapma, istihdam yaratma isteklerimizi güçlü biçimde koruyor, ilimiz ve ülkemiz ekonomisinin güçlenmesine canla başla katkı sağlamaya devam ediyoruz. Zorlu süreci temkinli ve cesur hareket ederek iyi yönetme başarısı gösterip Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu Araştırması'nda listeye giren Adana sanayi firmalarımızı tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 03:29 Kaynak: AA
İstanbul, Türkiye, Adana, Ekonomi
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