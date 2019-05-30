Son Dakika Haberleri: İSO 500'de Biga'dan 6 Şirket yer aldı
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İSO 500'de Biga'dan 6 Şirket yer aldı

1 saat önce

Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga TSO üyesi 6 şirket İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer buldu.

İSO 500'de Biga'dan 6 Şirket yer aldı, System.String[]
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, Biga TSO üyesi 6 şirket İSO 500 Büyük Sanayi Kuruluşu sıralamasında yer buldu.

Biga Ticaret ve Sanayi Odası (Biga TSO) Başkanı Şadan Doğan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 büyük sanayi kuruluşu arasına giren altı Bigalı firmayı başarılarından dolayı kutladı. Doğan, Biga'dan 6 firmanın Türkiye'nin ilk 500 firması arasında yer alarak bölgenin yüz akı olduklarını söyledi. Firmaların başarılarında payları olan herkese şükranlarını sunduğunu kaydeden Başkan Doğan, bugün Türkiye'nin ilk 500 firması arasına girerek göğsümüzü kabartan altı firmamızla ne kadar övünsek azdır. Bu firmalarımız, Biga'nın gelişme ve kalkınma çabasının çok önemli katkı sağlayıcılarıdır. Bizler bugünden daha zengin olmak istiyorsak, yarın, bugünden daha gelişmiş olmak istiyorsak, daha mutlu olmak istiyorsak daha çok çalışmalıyız; üretmeliyiz, daha çok birlik içinde olmalıyız" dedi.

İstanbul Sanayi Odası tarafından her yıl gerçekleştirilen Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu sıralamasında Biga TSO üyesi 6 şirket yer aldı. - ÇANAKKALE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 05:43 Kaynak: İHA
İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Çanakkale, Biga, Güncel
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