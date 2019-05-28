Son Dakika Haberleri: İSO 500'de ilk sırada Tüpraş var

İSO 500'de ilk sırada Tüpraş var

1 saat önce

İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.

İSO 500'de ilk sırada Tüpraş var, System.String[]
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford 31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:33 
Ford, Türkiye, İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi
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