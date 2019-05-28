İSO 500'de ilk sırada Tüpraş var
1 saat önce
İstanbul Sanayi Odası'nın hazırladığı "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu.
İstanbul Sanayi Odası
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 10:33
'nın hazırladığı " Türkiye
'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 Araştırması"na göre, TÜPRAŞ, üretimden satışlarda 79 milyar lirayla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşu oldu. Ford
31 milyar lirayla ikinci, Toyota ise 23,6 milyar lira ile üçüncü oldu.
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