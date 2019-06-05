Son Dakika Haberleri: İSO 500'deki SANKO şirketleri
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İSO 500'deki SANKO şirketleri

1 saat önce

SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. ve Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş.

İSO 500'deki SANKO şirketleri, System.String[]
SANKO Holding şirketlerinden Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Süper Film Ambalaj Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş. ve Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından düzenlenen Türkiye'nin 500 Büyük Şirketi listesine girdi.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, şirketlerin 2017 yılı üretimden net satışlar baz alınarak yapılan araştırmaya göre, Sanko Tekstil İşletmeleri 96'ıncı, Süper Film Ambalaj 217'inci, Çimko Çimento ve Beton 226'ıncı ve Sanko Enerji 413'üncü sırada bulunuyor.

Sanko Tekstil İşletmeleri Sanayi ve Ticaret A.Ş., Çimko Çimento ve Beton Sanayi Ticaret A.Ş., Süper Film Ambalaj Sanayi A.Ş. ve Sanko Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş., 2017 yılı verileri baz alınarak 2018 yılında açıklanan listede de yer almıştı. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Çimko Çimento, Süper Film, Sanko, Güncel
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