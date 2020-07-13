İSO 500'e ÇOSB'den 18 firma girdi - Son Dakika

İSO 500'e ÇOSB'den 18 firma girdi

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden 18 firma girdi.

Türkiye'nin en büyük 500 sanayi kuruluşu arasına Tekirdağ'da bulunan Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden 18 firma girdi.

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İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl açıklanan, Türkiye'nin sanayi konusundaki en kapsamlı ve uzun soluklu çalışması olan "Türkiye'nin En Büyük 500 Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı rakamları açıklandı.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın açıkladığı çalışmada Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi'nden (ÇOSB) 18 firma Türkiye'nin en büyük 500 firması arasında yer aldı.

ÇOSB Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler, gazetecilere, sonucun kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Sözdinler, şunları kaydetti:

"Biz ÇOSB olarak katılımcılarımızın daha iyi, daha verimli üretim yapmaları için gerekli tüm adımları atıyoruz. Gerek üst yapı gerek alt yapı yatırımları açısından firmalarımızın gelen her talebini karşılayarak onların üretim süreçlerini kolaylaştırıp, akışkan hale getiriyoruz. 2019 yılı verileriyle 18, 2018 yılı verileriyle 20 firmamızın yer aldığı İSO'nun bu çalışmasını çok önemsiyoruz, bizim için rehber niteliği taşıyor, yol gösteriyor."

Organize Sanayi Bölgesi, Çerkezköy, Tekirdağ, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 16:13 Kaynak: AA

Son Dakika Güncel İSO 500'e ÇOSB'den 18 firma girdi - Son Dakika
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