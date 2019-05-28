Son Dakika Haberleri: İSO 500'e Manisa'dan 23 firma girdi
Son Dakika Ekonomi Haber

İSO 500'e Manisa'dan 23 firma girdi

1 saat önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında Manisa'dan 23 firma yer aldı.

İSO 500'e Manisa'dan 23 firma girdi, System.String[]
İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından açıklanan Türkiye'nin ilk 500 sanayi kuruluşu arasında Manisa'dan 23 firma yer aldı.
Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, listede odalarına kayıtlı, merkezi Manisa'da olan 11 firma ile Manisa'da üretim yapan ama merkezi başka şehirlerde olan 12 firma olmak üzere toplam 23 firmanın yer aldığını açıkladı.
Yılmaz, dünyada yaşanan siyasi gerilimler ve rekabetin en üst seviyede yaşandığı bir dönemde, Manisalı sanayicilerin üretime, istihdama ve ihracata devam ederek başarı öyküleri yazdığını ifade ederek şunları kaydetti:
"Gurur kaynağı olan firmalarımız ülkeye sağladıkları katma değerle mücadeleyi, cesareti, inancı, azmi ve iradeyi temsil ediyorlar. Üretimin ve istihdamın, ihracatın gerçek kahramanları olan bu işletmelerimiz şehrimizin kalkınmasında ve markalaşmasında önemli bir rol üstlenmekteler. Zor şartlar altında dünya ile rekabet ederek ülke ekonomimize katkı koymaya çalışan sanayicilerimizi, yöneticilerini ve çalışanlarını bir kez daha kutluyor ve tebrik ediyorum."
Haber Yayın Tarihi : 28.05.2019 05:33 Kaynak: AA
Türkiye, İstanbul Sanayi Odası, Manisa, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



TCMB'nin resmi rezerv varlıkları 92,8 milyar dolara geriledi Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları belli oldu TBMM ziyaretçi kapılarına yüz tanıma sistemi yerleştirilecek Fincanı 75 dolardan satılan kahve çelik kasada saklanıyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.5.2019 19:14:10. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: İSO 500'e Manisa'dan 23 firma girdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]