İSO 500' ilk üç değişmedi: Tüpraş, Ford, Toyota - Son Dakika

İSO 500' ilk üç değişmedi: Tüpraş, Ford, Toyota

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine Tüpraş yer aldı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) sanayi sektörünün en değerli verilerini oluşturan " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasına göre 2019 yılının zirvesinde 87 milyar 949 milyon lira üretimden satışlarıyla yine Tüpraş yer aldı. Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira ile ikinciliğini, Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira üçüncülüğünü korudu. İSO 500'e bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de listeye beşinci sıradan girdi.

İSO verilerine göre, İSO 500'teki kuruluşların ihracatı yüzde 2.4 artarken, katma değerdeki yüksek teknoloji yoğunluklu payı yüzde 6,9'a yükseldi. İstihdam yüzde 1.0 ve Ar-Ge harcamaları da yüzde 150'nin üzerinde arttı. Ancak finansman giderleri karlılıkta belirleyici olmayı sürdürürken, kaynak yapısındaki bozulma da devam etti ve toplam borçların payı 1.4 puan yükseldi.

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İSO'nun 1968 yılından bu yana aralıksız gerçekleştirdiği "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasının 2019 yılı sonuçları açıklandı. İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan İSO 500 sonuçlarını şöyle değerlendirdi:

"Orta-yüksek ve yüksek teknolojinin katma değerdeki payı ilk kez yüzde 30,4'e çıktı. Bunun savunma ve havacılık sanayi sektörlerinden kaynaklandığı düşünülüyor. Bununla birlikte araştırma gösterdi ki; sanayici borçla yaşamak zorunda. Bu borcu çevirebilmek adına düşük faizlere ihtiyaç duyuyor. En büyük avantajımız; faizlerin düşük seviyede seyretmesi. Yüksek faizle mücadeleyi hafife almamalıyız."

Üretimden satış verilerine göre;

Tüpraş 87 milyar 949 milyon lira,

Ford Otomotiv 37 milyar 71 milyon lira,

Toyota Otomotiv 25 milyar 851 milyon lira,

Oyak Renault 24 milyar 635 milyon lira ile ilk dört şirket, 2019 yılında bir önceki yılın sıralamasına göre değişmedi.

İSO 500 araştırmasına bu yıl ilk kez katılan Star Rafineri de 20 milyar 831 milyon liralık üretimden satışları ile listeye beşinci sıradan girdi.

Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2018 yılında 878 milyar lira olan üretimden satışlarını 2019 yılında yüzde 16.4 oranında artırarak 1 trilyon liranın üzerine çıkardı.

2019 yılındaki artış, 2017'deki yüzde 33.2 ve 2018'deki yüzde 34.5'lik oranlar ile kıyaslandığında, son üç yılın en düşük artışı olarak dikkat çekti.

İSO 500'ün ihracatı da yüzde 2.4 artışla 73.5 milyar dolar oldu. Listede 30 yıl önce ihracat yapan firma sayısı 409 iken, son yıllarda bu rakam 450'ler bandını aştı ve 2019 yılında 463'e çıktı. İSO 500'ün Türkiye sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 42 oldu. (Tablo)


İstanbul Sanayi Odası, Ford Otomotiv, Türkiye, Tüpraş, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.07.2020 12:50 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO 500' ilk üç değişmedi: Tüpraş, Ford, Toyota - Son Dakika Ekonomi
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