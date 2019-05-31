ISO 500'ün yükselen değeri Sapro gücünü ihracat ve Ar-Ge'den alıyor

Türkiye'nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 250 firmasından biri olan şirket, ihracat tarafındaki güçlü altyapısı ve Ar-Ge yeteneğiyle 2018 yılında 480 milyon TL'lik net satış gerçekleştirdi.

Türkiye'de private label alanının lider şirketi Sapro, İstanbul Sanayi Odası'nın açıkladığı 2018 yılı Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu listesinde 432'nci sıraya yükselerek başarı trendini devam ettirdi. Aynı listede 2017 yılında 457'nci sırada yer alan Sapro, 2018 yılında üretimden elde ettiği 480 milyon TL'lik net satışla Türkiye'nin yükselen yıldızları arasındaki yerini sağlamlaştırdı.

Ürünlerini 60'dan fazla ülkeye ihraç eden ve 6 kıtaya gerçekleştirdiği ihracatla ıslak mendil ihracatında birinci sırada yer alan Sapro, Türkiye'nin en fazla Ar-Ge yatırımı yapan 250 firmasından biri olma konumunu da sürdürüyor.

İhracat ve Ar-Ge'den gelen güç

Sapro'nun ISO 500'deki başarısına ilişkin bir açıklama yapan Sapro Kurucu Ortağı Ceyhun Zincırkıran, iç piyasada yaşanan daralmaya rağmen Sapro'nun gelirlerini artırmasındaki en önemli etkenin, ihracat tarafındaki güçlü altyapısı olduğunu vurguladı. İç pazarın önde gelen perakendecilerinin tamamıyla çalışmaya ve ekonominin gelişimine destek vermeye de devam ettiklerini söyleyen Zincirkıran, "Bu dönemde odaklandığımız en önemli unsur, ürün kalitemizden ödün vermeden üretim maliyetlerimizi optimal değerlerde azaltmak oldu. Üretimimizi en verimli şekilde gerçekleştirerek, alım gücü düşen tüketicilerin zorlanmadan ulaşabilecekleri ürünleri pazara sunma kabiliyetini yakaladık. Bu yeteneğimiz hem iç hem de dış pazarlardaki gücümüzü artırdı" dedi.

Sapro Kurucu Ortağı Mehmet Gündoğdu ise, "Doğru ürünü doğru fiyatla, doğru zamanda sunma başarımız, gerek mevcut pazarımızı büyütmemizi gerekse hedeflediğimiz yeni pazarlara açılmamızı sağladı. Bu noktada Sapro olarak Ar-Ge'ye yaptığımız sürekli yatırımlarımızın da büyük katkısı oldu. ISO 500 listesindeki varlığımızın sürekliliğini korumakla kalmadık, aynı zamanda listede daha yukarı sıralara tırmanarak pazardaki konumumuzu sağlamlaştırdık" dedi.