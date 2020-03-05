ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti - Son Dakika
Son Dakika Güncel ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti - Son Dakika

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti

14 dakika önce

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.

ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti, System.String[]

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası'nın, ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti.


Türk Standartları Enstitüsü Baş Denetçisi Ertuğrul Altındağ tarafından belge yenileme tetkiki yapıldı.


TOBB Akreditasyon sistemi kapsamında yer alan ISO 9001: 2015 denetiminde, üst düzey liderlik, risk ve fırsatlar yasal şartlar, teknoloji sosyal-kültürel-şartlar kuruluşun kültürü, bilgisi, performansı gibi hususlar dokümantasyon ve uygulama açısından uygunluğu incelendi.


Denetim sonucunda TSE Baş Denetçisi Altındağ, "ISO 9001: 2015 KYS belge yenileme tetkikinde, standarda uygun sistemin kurulduğu ve yürütüldüğü görülmüş olup, Odamızın denetimi başarıyla gerçekleştirilmiştir" dedi. - KASTAMONU

Türk Standartları Enstitüsü, Kastamonu, Altındağ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 04:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: İdlib'de rejim güçlerinin hain saldırısında 1 askerimiz şehit oldu
Son Dakika: CHP'li Engin Özkoç hakkındaki fezleke Meclis'e gönderildi Putin'in gergin yüz ifadesi zirveye damga vurdu! İşte olayın perde arkası Son Dakika: Bakan'dan, koronavirüs vakası bulunan THY'nin Singapur uçağı açıklaması: Mürettebat karantina altına alındı

Son Dakika Haberleri
16:56 Bir evlilik, iki aşk, üç bela, 9 Kere Leyla!
16:44 Ezgi ve Başak arasında sert tartışma!
16:41 Türkiye'nin ilk mistik polisiyesi ALEF, yakında başlıyor!
15:59 MEB Personel Genel Müdürü Hamza Aydoğdu, Öğretmen dizisine tepki gösterdi: Fiyasko
15:43 Ekrem İmamoğlu'nun önsözünü kaleme aldığı 'İST' dergisi okuyucuyla buluştu

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2020 17:10:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: ISO 9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Denetimi gerçekleşti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]