İSO/Bahçıvan: Birçok sektör hammadde temininde güçlük yaşıyor - Son Dakika

İSO/Bahçıvan: Birçok sektör hammadde temininde güçlük yaşıyor

23.12.2020 14:27
İSO/Bahçıvan: Birçok sektör hammadde temininde güçlük yaşıyor, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, birçok sektörün hammaddeyi teminde "hem miktar hem de maliyet" açısından büyük güçlükler yaşadığına dikkat çekerek, çözüm için üreticilerle tedarikçileri sektörel bazda bir araya getireceklerini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, birçok sektörün hammaddeyi teminde "hem miktar hem de maliyet" açısından büyük güçlükler yaşadığına dikkat çekerek, çözüm için üreticilerle tedarikçileri sektörel bazda bir araya getireceklerini söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Meclisi'nin aralık ayı olağan toplantısı "Covid-19 Gölgesinde 2020 Değerlendirmesi, 2021'e Bakış ve İSO Olarak Hedeflerimiz" ana gündemi ile dijital platform üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Açılış konuşmasını Bahçıvan'ın yaptığı İSO Meclisi'nin online toplantısında, Meclis üyeleri de gündemi değerlendirdi.Bahçıvan, konuşmasında 2020 yılı faaliyetlerinin Covid-19 gölgesinde geçtiğini, pandemi sürecinin bitimiyle birlikte Türkiye'nin her şeyden önce yeni bir büyüme modeli konusunda çok daha güçlü ve stratejik bir karar vermesi gerektiğini vurguladı. Çok uzun yıllardır söyledikleri bir gerçeğe yeniden dikkat çeken Bahçıvan, "O da büyümenin oranından daha çok, büyümenin kalitesi gerçeğidir. Geçmiş yıllar şu gerçeği bize net olarak gösterdi: Artık çok yıldızlı ama sanayinin payının, sanayinin katkısının düşük olduğu ve uzun vadede de Türkiye'ye bedel üreten büyüme modeliyle ilerleyemeyiz. Bunun yerine daha dengeli ama sürdürülebilir ve sanayinin niteliğinden payını almış olan bir büyüme modelini oluşturmalıyız. 2021 ve sonrası için böyle bir modelin Türkiye açısından çok daha doğru olacağını düşünüyoruz. Onun için dar kesitli büyüme oranları üzerinden konuşmak yerine 2021 sonrasında kaynakları doğru kullanarak Türkiye'yi temel sorunlarından kurtaracak olan bir büyüme stratejisi üzerinde durmalıyız" dedi ve şöyle devam etti: "Şu anda birçok sektörümüz üretimleri için gerekli hammaddeyi yurt içinden de yurtdışından da teminde hem miktar hem de maliyet açısından büyük güçlükler yaşıyor. Özellikle büyük uluslararası finansman fonları bu olumsuz gelişmede aktif rol oynuyor. Dünyada tedbir paketleri adıyla piyasaya sürülen kaynaklar, gerçek hedeflerine ulaşmak yerine, kontrolsüz bir şekilde kullanılarak, hammadde fiyatlarında fırsatçılık yaparak spekülatif ve ölçüsüz kazançların ortaya çıkmasına yol açıyor. Bu olumsuz durum sanayi şirketlerimizin işletme sermaye ihtiyaçlarını artırırken, maliyet enflasyonuna da neden oluyor. Bu konuyu önümüzdeki günlerde ele alacağız ve üreticilerle tedarikçileri sektörel bazda bir araya getireceğimiz toplantılarda bu önemli soruna çözüm arayışı içinde olacağız." (Fotoğraflı)


İSO/Bahçıvan: Birçok sektör hammadde temininde güçlük yaşıyor

İstanbul Sanayi Odası, Yönetim Kurulu, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO/Bahçıvan: Birçok sektör hammadde temininde güçlük yaşıyor - Son Dakika Ekonomi


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