İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, gençlerin mesleki eğitime giderek artan talebinin umut verici olduğunu vurguladı ve "Yeni neslin sanayiye ve mesleki eğitime ilgisi, güvenli geleceğimizin garantisi" diye konuştu.

İSO, geçen yıl Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile imzaladığı Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü çerçevesinde yönetiminde bulunarak desteklediği 35 meslek lisesine, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) tercihleri sırasında gençlerden yoğun bir ilgi gerçekleşti.

Bu yılki LGS kapsamında açıklanan yerleştirme sonuçlarına göre, Türkiye genelinde meslek liselerinin doluluk oranının yüzde 96.64 olurken, İstanbul'da İSO tarafından desteklenen 35 meslek lisesinin doluluk oranı da yüzde 100'e ulaştı. İSO'nun desteğindeki 35 okulun tümünde ise başarı yüzdesi geçen yıla göre artış kaydetti.Tercih dönemi sırasında öğrencilere ve velilere "Gelecek Meslek Liselerinde" diyerek çağrıda bulunan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, ülke genelinde mesleki eğitime talebin geçen yıla göre yüzde 40 arttığını hatırlatarak gelişmelerden büyük memnuniyet duyduklarını söyledi ve ekledi: "Bu okullarımıza verdiğimiz desteğin sonuçlarını böylesine yoğun bir ilgiyle gördüğümüz için son derece mutluyuz. Desteklediğimiz okulları tercih eden öğrencilerimize ve ailelerine teşekkür ederiz. Bu ilgi devam ettiği sürece sanayicilerimizin de gelecek dönemlerde bu okullarımıza olan ilgi ve desteği artarak devam edecektir."MEB ile işbirliği içinde, sanayiciler olarak büyük bir motivasyonla ve tüm imkanlarını seferber ederek meslek liselerinin yeniden tercih edilir, saygın birer eğitim kurumu olmalarının yolunu oluşturduk. "Geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100'e yakın doluluk yakalamıştık. Bu yıl da aynı yoğun talebi görmek bizleri çok mutlu etti. Yüzde 100 doluluğun yanında, yönetiminde bulunarak desteklediğimiz 35 okulun tümünün LGS başarı yüzdesinin geçen yıla göre artması hepimiz için gurur verici oldu."İSO, MEB ile bir buçuk yıl önce imzaladığı Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü çerçevesinde İstanbul'da Ataşehir Üsküdar ve Zeytinburnu 'ndaki toplam 35 meslek okulu ve 5 güzel sanatlar lisesi ile iş birliği yapıyor.

İSO himayesindeki birçok mesleki okul; cerrahi maske ve siperlikli maskeden medikal tulum ve önlüğe, dezenfektandan çamaşır suyuna kadar, öncelikli ihtiyaç alanlarında üretim yaptı. Ayrıca cerrahi maske makinesi, solunum cihazı, üç boyutlu yazıcı gibi yüksek teknoloji ürünleri geliştirdi. İSO'nun hamiliğini yaptığı okullarda 22 sınavlı yeni bölüm de bu yıl ilk kez hizmete açıldı. (Fotoğraflı)