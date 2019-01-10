Son Dakika Haberleri: İso/bahçıvan: Kobi Değer Kredisi Ekonomi İçin Can Suyu Olacak

İso/bahçıvan: Kobi Değer Kredisi Ekonomi İçin Can Suyu Olacak

1 saat önce

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "KOBİ Değer Kredisi" destek paketinin, ekonomi için can suyu olacağını söyledi.

İso/bahçıvan: Kobi Değer Kredisi Ekonomi İçin Can Suyu Olacak, System.String[]
İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "KOBİ Değer Kredisi" destek paketinin, ekonomi için can suyu olacağını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "KOBİ Değer Kredisi" tanıtım toplantısında konuşan Bahçıvan, destek paketinin üretim ve istihdam hayatının gücüne güç katağını belirtti ve ekledi:

"Üretimi, hayatımızın ve ekonomimizin en önemli can damarı olan KOBİ'lerimizin temel sorunu olan finansman adına bugün açıklanan destek paketini, bu nedenle çok önemli ve anlamlı buluyoruz.

"Firmalarımızın rasyonel hedefler doğrultusunda değerlendirecekleri bu imkan desteğiyle gerek üretim hayatımıza gerek istihdam hayatımıza ve de ihracatımıza değerli bir katkının oluşacağını ümit ediyoruz.

"Bir başka boyutuyla bakacak olursak; 'KOBİ Değer Kredisi' paketinin 2019 yılının genel ekonomik süreci içinde yılın başında açıklanmış olması da, ekonomide moral değerleri yükseltmek adına yeni yıla pozitif bir başlangıç oluşturacaktır." (Fotoğraflı) - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 03:27 Kaynak: DHA

İstanbul Sanayi Odası, İstanbul, Ekonomi, Ekonomi
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