Son Dakika Haberleri: İso/bahçıvan: sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu
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İso/bahçıvan: sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu

31 dakika önce

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeniden "nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine" dönülmesini olumlu bulduklarını açıkladı.

İso/bahçıvan: sürdürülebilir büyüme hedefine dönülmesi olumlu, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yeniden "nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine" dönülmesini olumlu bulduklarını açıkladı.

Bahçıvan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın açıkladığı "2020-2022 Yeni Ekonomi Programı"na ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

"Üç yıllık Yeni Ekonomi Programı'nın en önemli tarafı, sanayiciler olarak her zaman savuna geldiğimiz finansal istikrarın temelini oluşturan enflasyonla mücadele ve orta vadede tek haneli rakamın hedeflenmesidir.

"Bu alanda yakalanacak olan başarının getireceği finansal istikrar dönemi ile birlikte, yeniden nitelikli ve sürdürülebilir bir büyüme hedefine dönülmesini olumlu buluyoruz.

"Biz sanayiciler açısından en önemli ve olumlu bulduğumuz bir diğer hedef ise cari açığın azaltılmasına yönelik nitelikli yatırımlara destek verileceğinin bir kez daha ve kararlılıkla açıklanmış olmasıdır.

"Bu nitelikli yatırımlarla hedeflenen büyüme rakamlarının işsizlik ile mücadelede de orta vadede başarıyı getireceği aşikardır.

"Bütün bunların hepsinden önemli olan bu hedeflerin arkasında güçlü ve sürdürülebilir iradenin varlığını göstermesidir.

"Bu yapıldığı takdirde, reel sektör olarak bizlerin de desteğiyle nitelikli bir büyüme eşliğinde ekonomimizin kalıcı ve sürdürülebilir bir dengeye kavuşacağına inanıyoruz." (Fotoğraflı)

İstanbul Sanayi Odası, Berat Albayrak, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 07:36 Kaynak: DHA
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