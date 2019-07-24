İSO / Bahçıvan: Ulaşımda geceyi yeterince kullanamıyoruz

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye 'nin dört saatlik uçuşla 1.5 milyar insana ve 7.5 trilyon dolar ticaret hacmine ulaştığına dikkat çekerek "Ulaştırmada geceyi yeterince kullanamayan Türkiye olarak bu konuda adım atarsak ekonomimize büyük fayda sağlarız" dedi.

İSO Meclisi'nin "Ekonominin en temel unsurlarından olan haberleşme, ulaştırma altyapı ve projelerinin küresel rekabet ve sanayimiz açısından önemi" ana gündemi ile düzenlenen Temmuz ayı olağan toplantısının açılış konuşmasını yapan Erdal Bahçıvan, üretime yönelik öncü göstergelerden Türkiye ekonomisinin en kötüyü geride bırakarak toparlanma sürecine girmiş olduğunu teyit eden sinyaller aldıklarını belirtti.

Bahçıvan, konuşmasında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Yılın ilk altı ayında ihracat artışının yüzde 2.2 ile düşük oranda olmasında, Haziran'da bayram tatili sebebiyle yaşanan iş günü kaybının etkisi var. Bu nedenle Temmuz'da daha güçlü bir artış görebiliriz. Bu vesileyle son dönemlerde alışkanlık haline gelen bayram tatillerinin uzatılması kararlarının gözden geçirilmesini ve reel ekonomi için ciddi bir verimsizlik yaratan bu önceden planlanmamış davranışların artık son bulmasını temenni ediyoruz."

Son aylarda küresel ortamın daha destekleyici hale gelmesinin de katkısıyla Türk lirasının kayıplarının önemli bir kısmını geri aldığını vurgulayan Bahçıvan, "Bu durum, enflasyonda düşüş eğilimini harekete geçirmiş durumda. YEP için konulan yüzde 15.9'luk yılsonu hedefi tutturulabilir. Fiyat katılıklarına karşı yapısal önlemleri hayata geçirmek önemli. Bu vesileyle Merkez Bankamızın yeni başkanı Murat Uysal'a görevinde başarılar diliyorum" dedi.

Konuşmasında ana gündeme bağlı olarak Türkiye'nin ulaşım ve iletişim altyapısına yönelik Bahçıvan, Türkiye'nin dünyanın en önemli kavşaklarından biri konumunda olduğunu, en fazla dört saatlik uçuşla Avrupa, Asya, Afrika ve Orta Doğu bölgelerinde 1.5 milyar insana ve 7.5 trilyon dolar ticaret hacminin olduğu bölgeye ulaştığını vurguladı.

"İhracatta ve taşımacılıkta raylı ulaşımın payı artırılmalı"

Türkiye'nin karayolu ve havayolu taşımacılığında elde ettiği başarıların, deniz ve demiryolu ulaşımında kendini gösteremediğinin altını çizen Bahçıvan, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Kaliteli bir deniz ve demir yolu taşımacılığını, Bakanlığın en önemli konusu olarak görüyoruz. Demiryolu taşımacılığının gelişmesi için Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarının özelleştirilme sürecinin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Raylı ulaşım, ülkelerin gelişmişlik düzeyi açısından çok önemli bir gösterge. Yalnızca maliyet avantajı ile değil ulaşımı sağlıklı ve kaliteli bir şekilde gerçekleştirme yönüyle de dünyada en çok tercih edilen yöntemlerin başında geliyor.

"Yalnızca ihracatta değil yurt içi yolcu ve yük taşımacılığında da raylı ulaşımın payı mutlaka artırılmalıdır. Özellikle OSB'lerin demiryollarıyla entegre olması ve demiryolu-liman bağlantısının kurulması, otomotiv sanayimiz başta olmak üzere tüm sektörlerimiz için çok önemli. Bu sayede sektörlerimiz önemli maliyet avantajı kazanıp rekabet güçlerini artıracak.

"Aynı şekilde üç tarafımız denizlerle çevrili olmasına rağmen denizyolu taşımacılığından etkin olarak yararlandığımız söylenemez. Oysa denizyolu taşımacılığı da aynı demiryolunda olduğu gibi yalnızca maliyet avantajı sağlamakla kalmıyor aynı zamanda sağlıklı ve kaliteli nakliye ile ürünlerdeki fire oranını da önemli ölçüde düşürüyor."

"Deniz yoluyla ulaşım enflasyonla mücadeleye destek olur"

Taşımacılıkta alternatif yöntemlerin gelişmesinin önemi kapsamında Bahçıvan şu yorumu yaptı:

"Başta İstanbul olmak üzere büyük şehirlerimizin tarımsal üretim ihtiyacını karşılayan güney bölgelerimizden taşımacılık, soğuk hava altyapısı ile donatılmış büyük gemilerle yapılırsa hem maliyetler düşecek hem de ürünlerdeki fire büyük ölçüde önlenecek. Bu adım ülkemizin enflasyonla mücadelesine önemli katkı sağlayacaktır. Yine rekabet gücü artışı için sanayideki akaryakıt ve enerji üzerindeki vergiler gözden geçirilmelidir.

"Kaynakların iyi kullanılması gereken bir dönemde olmamıza rağmen ulaştırmada geceyi ne yazık ki yeteri kadar kullanamıyoruz. Bu konuda atılacak adımlar inanıyorum ki ekonomimize büyük fayda sağlayacak."

"Trakya'da hızlı tren projesi hayata geçirilmeli"

Sanayinin giderek yeni yerleşim alanı haline gelen Trakya'ya İstanbul'dan ulaşımda yaşanan sorunlara da değinen Bahçıvan "Trakya bölgesindeki hızlı tren projesinin bir an önce hayat geçmesi, başta nitelikli iş gücünün taşınması olmak üzere bölge sanayisi için çok önemli. Özellikle OSB'lerin otoyola çıkışlarının yetersizliği önemli zaman ve maddi kayba yol açıyor. Otoyoldan OSB'lere bağlantı yolları yapılmalıdır. Ayrıca, iş gücünün organize sanayi bölgelerine rahat bir şekilde taşınabilmesi için OSB'lerin demiryolu bağlantıları tamamlanmalıdır" dedi. (Fotoğraflı)