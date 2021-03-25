İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Avrupa Yeşil Mutabakatı"nın, Türkiye için bir risk olduğu kadar sürdürülebilir kalkınma için "yepyeni bir fırsat" olduğunu vurguladı ve "Yeşil dönüşüme Türk sanayisinin adaptasyonu için tüm kesimlerin ortak çalışması, ülkemizin yeni ticaret yarışında hak ettiği yere ulaşmasını sağlayacak" dedi.

İSO Meclisi'nin Mart ayı olağan toplantısı "Avrupa Yeşil Mutabakatı, Sanayimize Yansımaları ve İSO'nun Sürdürülebilirlik Vizyonu" ana gündemi ile video konferans üzerinden gerçekleştirildi.