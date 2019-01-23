Son Dakika Haberleri: İSO Başkanı Bahçıvan: Başkalarının teknolojisiyle kalkınamayız

İSO Başkanı Bahçıvan: Başkalarının teknolojisiyle kalkınamayız

1 saat önce

İSO Başkanı Bahçıvan, "Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır.

İSO Başkanı Bahçıvan: Başkalarının teknolojisiyle kalkınamayız, System.String[]
İSO Başkanı Bahçıvan, "Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır. Teknolojide de tüketici değil, üretici konumda olmamız gerekiyor. Başkalarının geliştirdiği teknolojiye bağımlı olarak kalkınan bir ülke modeli yok" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 04:44 

Ekonomi
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