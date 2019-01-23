İSO Başkanı Bahçıvan: Başkalarının teknolojisiyle kalkınamayız

İSO Başkanı Bahçıvan, "Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır.

İSO Başkanı Bahçıvan, "Dijital devrime dayanan yeni sanayileşme perspektifi, kalkınma stratejimizin merkezinde yer almalıdır. Teknolojide de tüketici değil, üretici konumda olmamız gerekiyor. Başkalarının geliştirdiği teknolojiye bağımlı olarak kalkınan bir ülke modeli yok" dedi.

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