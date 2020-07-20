İSO Başkanı Bahçıvan'dan çağrı:  Gelecek meslek liselerinde

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, öğrencilere ve ailelerine lise tercihlerinde önceliği meslek liselerine vermeleri çağrısında bulunarak, "Gelecek meslek liselerinde" dedi.

Bahçıvan, Liselere Giriş Sınavı sonuçlarının açıklanması sonrası yaptığı çağrıda, öğrencilere ve ailelerine lise tercihlerinde önceliği meslek liselerine vermelerini önerdi.

İstanbul'daki 35 meslek lisesi öğrencilerini geleceğe hazırlamak adına, sanayicilerin de içinde olduğu "ortak yönetim modeli" ile iki yıldır çok önemli çalışmalar yaptıklarını ve bu çalışmaların meyvesinin daha ilk yılda görüldüğünü vurgulayan Bahçıvan, geçen yıl okul tercihlerinde yüzde 100'e yakın doluluğu yakalayan meslek liselerinin bu yıl da aynı yoğun talebi görmesini beklediklerini söyledi ve ekledi:

"Son bir yıldaki dokunuşlarla potansiyelini harekete geçirdiğimiz Meslek Liselerimiz adeta yıldızlaşmaya başladı.

"Daha önce mezun olduklarında dahi sanayici ile temas kurmakta zorlanan bu okullarımızın öğrencileri, artık okula kayıt oldukları anda sanayicilerimiz ile el ele kol kola eğitimlerini sürdürüyor.

"Mezun olduklarında ise büyük ölçüde 'ara' değil 'aranan eleman' olarak üretim hayatındaki kariyerlerine başlamış oluyor.

"Bu nedenle milyonlarca öğrencimizin kendi geleceklerini belirleyecek bu günlerdeki LGS seçimlerinde bu okullarımızı dikkate alarak seçimlerini ona göre yapmalarını öneriyorum. Çünkü tercih yapacak olan öğrenci ve velilerimizin şunu bilmesini isterim ki; Gelecek Meslek Liselerindedir.

"Bu nedenle LGS sonuçlarının da açıklandığı ve tercihlerin yapılacağı bu dönemde hem velilerimiz hem de değerli çocuklarımıza okullarımızı seçmelerini öneriyorum.

"Yeni öğrencilerimizle birlikte 2019-2020 eğitim ve öğretim yılındaki performansımızın kat be kat daha iyisini ortaya koyacağımızdan kuşku duymuyorum." (Fotoğraflı)