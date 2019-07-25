Son Dakika Haberleri: İSO Başkanı Bahçıvan'dan faiz yorumu
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İSO Başkanı Bahçıvan'dan faiz yorumu

26 dakika önce

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede "Piyasa faizlerinin de düşmesini umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

İSO Başkanı Bahçıvan'dan faiz yorumu, System.String[]
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, faiz kararı sonrası yaptığı değerlendirmede "Piyasa faizlerinin de düşmesini umut ediyoruz" ifadesini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu'nun bugün açıkladığı faiz kararına yönelik şu değer-lendirmede bulundu:

"Bugüne kadarki tüm faiz kararlarında olduğu gibi, Merkez Bankası'nın bugünkü kararının da bütün iç ve dış gelişmelerin değerlendirilerek alınmış olduğunu düşünüyorum. Merkez Ban-kamızın, sanayiciler olarak bizlerin de her zaman altını çizdiği fiyat istikrarı ve finansal istikrar prensibi doğrultusunda almış olduğu faiz indirimi kararını, ekonomimiz açısından çok önemli bir adım olarak değerlendiriyoruz. Alınan bu kararın önümüzdeki günlerde piyasa faizlerine düşüş yönünde olumlu bir etki yapacağını ve özellikle reel sektörün rekabet edebilme konusundaki temel sorununa çare olabilmesi açısından bir fırsat penceresi yaratacağını umut ediyoruz." - İSTANBUL
İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.07.2019 05:41 Kaynak: İHA
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