İSO Başkanı Bahçıvan: " Ekonomimiz tekrar büyüme momentumuna girdi" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Bahçıvan: ' Ekonomimiz tekrar büyüme momentumuna girdi' - Son Dakika Ekonomi

İSO Başkanı Bahçıvan: " Ekonomimiz tekrar büyüme momentumuna girdi"

6 saat önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı büyüme verilerine ilişkin, "Sanayimiz, zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir.

İSO Başkanı Bahçıvan:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı büyüme verilerine ilişkin, "Sanayimiz, zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir." dedi.

İSO'dan yapılan yazılı açıklamada Bahçıvan, TÜİK'in açıkladığı 2019 yılı büyüme rakamlarını değerlendirdi.

Bahçıvan, sanayinin Türkiye'nin tekrar büyüme trendine girmesinde katkı sağladığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanayimiz, zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir. Ekonomimiz için zorlu başlayan 2019 yılının ardından, yılın son aylarındaki olumlu gelişmeler, bugün açıklanan büyüme rakamlarında da görüldüğü gibi Türkiye ekonomisinin olumsuzlukları belli ölçüde aşarak tekrar bir büyüme momentumuna girdiğini bize göstermektedir. Bu olumlu tablo içinde bizi asıl sevindiren ise, sanayi sektörünün büyüme performansındaki rolüdür. Sanayi sektörümüz son çeyrekte yüzde 5,9 oranında büyüyerek ekonomik toparlanmaya güçlü bir katkı sağlamıştır. Sanayinin bu performansı da göstermektedir ki, üretim ekonomisi, her zaman söylediğimiz gibi zor süreçlerin teminatı ve sigortası olma yükümlülüğünü yine yerine getirmiştir."

Yatırımlar açısından yıl genelindeki olumsuzluğa ilişkin yılın son çeyreğinde küçük miktarda da olsa bir düzelme olduğunu gözlemlediklerini belirten Bahçıvan, "Ancak kabul etmeliyiz ki Türkiye'nin nitelikli ve sürdürülebilir büyümesi güçlü ve katma değerli yatırım ortamının genişlemesi ve gelişmesiyle mümkün olacaktır. Ümidimiz, yılın son çeyreğindeki bu kompozisyonun 2020 yılı içinde de nitelikli büyüme trendini koruyarak devam etmesidir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye İstatistik Kurumu, İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.02.2020 01:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

İdlib şehidinin babası haberi alır almaz "Var olsun devletimiz, vatan sağ olsun" dedi
Son dakika: İdlib'de 33 şehit vermemizin ardından Erdoğan'dan ilk açıklama: Şehitlerimizin kanı yerde bırakılmayacak Fenerbahçeli taraftarlar, Ersun Yanal'a "Güveniyoruz sana" diyerek destek verdi İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi

Son Dakika Haberleri
19:42 İnternet erişimi neden kısıtlı? Resmi açıklama geldi
19:42 İdlib şehitlerinin isimleri belli oldu!
17:46 Kendall Jenner Beyonce'nin asistanı olmak istiyor!
17:42 Şarkıcı Sıla: Bu zulüm yetti artık!
17:15 Yılmaz Morgül, konserlerini iptal edip, şehit ailesini ziyaret etti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.02.2020 20:01:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSO Başkanı Bahçıvan: " Ekonomimiz tekrar büyüme momentumuna girdi" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]