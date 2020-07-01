İSO Başkanı Bahçıvan: "Sanayi ve üretimden gelen olumlu göstergeler umut veriyor"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Haziran ayında 747 firma, odamız kapasite raporu müracaatında bulundu. Bu sayı 2020 yılı için koronavirüs öncesi aylara göre daha yüksek bir müracaat sayısı iken, haziran ayları bazında da İSO tarihindeki en iyi sayıdır." ifadelerini kullandı.

Bahçıvan, yaptığı açıklamayla Türkiye İmalat Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kovid-19 salgınının Türkiye sanayisi üzerindeki olumsuz etkilerinin, sanayi ve üretim ayağında her geçen gün daha olumluya döndüğünü ve bunun umut verici olduğunu belirten Bahçıvan, bunun ilk önemli işaretlerini bugün İSO Türkiye İmalat PMI Haziran ile İSO Türkiye Sektörel PMI Haziran raporlarındaki sıçramalarda net bir şekilde gördüklerini aktardı.

İSO Türkiye İmalat PMI endeksinin mayısta 40,9 iken haziran ayında 53,9'a çıktığını hatırlatan Bahçıvan, sektörel endekslerde de genele yayılan belirgin bir iyileşme olmasının sevindirici olduğunu, sanayi ve üretimden gelen olumlu göstergelerin umut verdiğini bildirdi.

Bahçıvan, sanayi faaliyetlerindeki en önemli göstergelerden biri olan ve oda olarak verdikleri kapasite raporlarındaki ciddi artışa da dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Haziran ayında 747 firma, odamız kapasite raporu müracaatında bulundu. Bu sayı 2020 yılı için koronavirüs öncesi aylara göre daha yüksek bir müracaat sayısı iken, haziran ayları bazında da İSO tarihindeki en iyi sayıdır. Bununla birlikte odamıza üyelik müracaatlarında da son haftalarda bir artışın olması sanayiye dönüşün ve beklentilerin olumlu olması anlamında umutlarımızı artırmaktadır."

Bahçıvan, sanayiye yönelik doğal gaz fiyatlarında en son yapılan yüzde 12,5'lere varan indirime de değindi.

Birçok sanayi sektörünün en önemli girdilerinden biri olan doğal gazdaki bu indirimi önemli ve rekabet gücüne katkı anlamında moral verici bulduklarını belirten Bahçıvan, "Elektrik fiyatlarında da benzer bir indirimin bu süreci daha da olumlu yönde taçlandıracağını beklemekteyiz. Geçtiğimiz hafta dile getirdiğimiz kısa çalışma ödeneğinin kısa süreli de olsa uzatılmasını, bu karara ihtiyacı olan sektörlerimizin ve istihdamımızın korunması açısından değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.