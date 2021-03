"Serbest Ticaret Anlaşması" ile yeni boyuta geçildi

İstanbul Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, Avrupa'daki en güçlü ticari ortaklarımızdan olan Birleşik Krallık ile ticaret dengesinin uzun yıllardır Türkiye lehine olduğuna dikkati çekerek "Yeni Serbest Ticaret Anlaşması, ekonomik ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyor. İki ülke arasındaki yüksek ticaret potansiyelini, bu anlaşma ile kısa sürede daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedeflememiz gerektiği açık." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası'ndan (İSO) yapılan açıklamaya göre, İSO, Türkiye ile İngiltere arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması (STA) sonrası iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri ve yatırım fırsatlarını geliştirmek amacıyla "İngiltere Pazarı ve Serbest Ticaret Anlaşmasının Sağladığı Avantajlar" konulu ülke günü etkinliği düzenledi.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya, İngiltere İstanbul Başkonsolosu Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater da katıldı.

Slater yaptığı konuşmada Türkiye ile yakında gerçekleştirecekleri yepyeni ve iddialı bir ikinci faz STA anlaşmasının özellikle hizmet sektörü ve dijital ticaret gibi alanları da kapsayarak bu alanlardaki iş birliği potansiyelini geliştireceğini söyledi. Toplantıda ayrıca iki ülke bürokrasi ve ekonomi dünyasından isimlerin katılımıyla bir webinar da gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, yakın dönemde imzalanan Çin ve AB arasındaki yatırım anlaşması, ABD-Kanada-Meksika ticaret anlaşması ve Asya Pasifik bölgesinde 15 ülke arasında yapılan tarihin en büyük serbest ticaret anlaşmasının küresel ticarette yeni güç dengelerini kurduğuna ve köklü değişikliklere yol açacağına dikkati çekti.

Artık ekonomik anlamda bölgesel işbirliklerinin çok önemli olduğuna değinen Bahçıvan, "Türkiye'nin geçen yıl son günlerinde Birleşik Krallık ile imzaladığı STA, iki ülke ekonomik ilişkilerine yeni bir boyut kazandırdı. Tüm sanayi ve tarım ürünlerini içeren anlaşma neticesinde, 1 Ocak 2021'den itibaren ikili ticarette herhangi bir ek vergi ve yaptırım ile karşı karşıya kalınmadı. Ayrıca iki yıl içinde anlaşmayı yeni alanları kapsayacak şekilde genişletmek üzere tekrar görüşmeleri de söz konusu olacak. Böylece iki ülke ticari ilişkisini yatırım ve hizmet sektörünü de içerecek şekilde genişletmek mümkün olacak." ifadelerini kullandı.

"Ticaret dengesi Türkiye lehine"

Türkiye'nin Avrupa'da en güçlü ticari ortaklarından biri ve NATO müttefiki olan Birleşik Krallık ile yeni dönemde ekonomik ve savunma sanayii alanındaki işbirliğinin öncelikli konular arasında yer aldığını da vurgulayan Bahçıvan, şunları aktardı:

"Birleşik Krallık'ın, kendi tercihiyle AB üyeliğinden ayrılmış olmasına rağmen, ülkemizin AB üyeliğine partiler üstü bir devlet politikası ile destek vermesi de bizleri memnun ediyor. Ülkemizin en çok ticaret yaptığı 7. ülke konumundaki Birleşik Krallık'la ikili ticaret dengesi uzun yıllardır ülkemiz lehine. Otomotiv, beyaz eşya ve hazır giyim başta olmak üzere pek çok sektörde ihracatımızın önde gelen pazarları arasında yer alan Birleşik Krallık'a ihracatımız 2020 yılında, virüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 11,2 milyar dolar, ithalatımız ise 5,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. İki ülke arasındaki yüksek ticaret potansiyeli göz önüne alındığında, imzalanmış olan yeni STA ile bu rakamı kısa sürede daha yukarı seviyelere çıkarmayı hedeflememiz gerektiği açık. İSO olarak yaklaşık 21 bin üyemizle ülkelerimiz arasındaki iş birliklerinin artırılması amacıyla ortak faaliyetler geliştirmeye her zaman açığız."

"İkinci faz STA potansiyeli geliştirecek"

İngiltere İstanbul Başkonsolosu Doğu Avrupa ve Orta Asya Ticaret Komiseri Judith Slater da, "Birleşik Krallık, Türkiye'nin ikinci büyük ihracat pazarı. Çift yönlü ticaretimiz de oldukça iyi bir düzeyde. Türkiye'de çok büyük İngiliz yatırımcılarımız var; Vodafone, HSBC gibi. Türk yatırımcılarını da, teknoloji gibi alanlarda ülkemizde ağırlıyoruz. Getir'in ultra hızlı dağıtım hizmetini de Londra'nın caddelerinde görmek güzel. Türkiye ile imzaladığımız STA, iki ülke ticaretinin gümrüksüz bir şekilde devamını sağlamanın yanında, tarım ve sanayi sektörlerindeki istihdamı da teminat altına alıyor. Kovid-19 sonrası toparlanmaya katkı sunacak olan STA, iki ülke için çok önemli bir ilk adım. Çünkü yakın gelecekte yepyeni ve iddialı bir STA da gerçekleştirilecek. İkinci faz STA, hizmet sektörü ve dijital ticaret gibi alanları da kapsayacak ve iş birliği potansiyelinin gelişmesine katkıda bulunacak." ifadelerini kullandı.

Toplantı kapsamında düzenlenen ve moderatörlüğünü Ekonomi ve Strateji Danışmanlık Hizmetleri Başkanı Dr. Can Fuat Gürlesel'in yaptığı webinara, Türkiye'de İngiliz Ticaret Odası Başkanı Christopher Gaunt, T.C. Ticaret Bakanlığı Londra Ticaret Başmüşaviri Hasan Murat Özsoy, DEİK Türkiye-Birleşik Krallık İş Konseyi Yürütme Kurulu Üyesi, Ford Otosan Resmi İlişkiler Direktörü Sinan Ayhan, Gima UK Ltd. Direktörü Vehbi Keleş ve EY Türkiye Vergi Hizmetleri Şirket Ortağı Sercan Bahadır katıldı.