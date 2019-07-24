Son Dakika Haberleri: İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli
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İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli

1 saat önce

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, karayolu ve havayolu taşımacılığındaki başarının deniz ve demiryolu taşımacılığında da kendini göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "TCDD'nin özelleştirilmesi bir an önce tamamlanmalı" dedi.

İSO Başkanı Bahçıvan: TCDD bir an önce özelleştirilmeli, System.String[]
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan, karayolu ve havayolu taşımacılığındaki başarının deniz ve demiryolu taşımacılığında da kendini göstermesi gerektiğine dikkat çekerek, "TCDD'nin özelleştirilmesi bir an önce tamamlanmalı" dedi.
Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 24.07.2019 04:47 
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