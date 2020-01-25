İSO Başkanı Bahçıvan: " Yaraların sarılmasında sorumluluk almaya hazırız" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Bahçıvan: ' Yaraların sarılmasında sorumluluk almaya hazırız' - Son Dakika Ekonomi

İSO Başkanı Bahçıvan: " Yaraların sarılmasında sorumluluk almaya hazırız"

7 saat önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında bir açıklama yayınladı.

İSO Başkanı Bahçıvan:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Başkanı Erdal Bahçıvan Elazığ'da yaşanan deprem sonrasında bir açıklama yayınladı.

Bahçıvan yaptığı açıklamada, ""Dün gece Elazığ'ın Sivrice ilçesi merkezli yaşanan ve çevre bir çok ilimizi de etkileyen deprem, tüm Türkiye olarak hepimizi derinden üzdü. Deprem bölgesinde hayatını kaybeden tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, enkaz altında olduğu bildirilen vatandaşlarımız için sevindirici haberler gelmesini dilerim.

İstanbul Sanayi Odası olarak, afet bölgesindeki vatandaşlarımızın yaralarının sarılması noktasında, ilgili kurumlarla koordinasyon halinde üzerimize düşen sorumluluğu almaya hazır olduğumuzu ifade ederek ülkemize geçmiş olsun diyorum." ifadelerini kullandı.

İstanbul Sanayi Odası, Elazığ, Deprem, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 02:56 Kaynak: AA
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