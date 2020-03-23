İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilere video mesajla seslendi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilere video mesajla seslendi - Son Dakika Ekonomi

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilere video mesajla seslendi

28 dakika önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Hayata sarılarak, korunma önlemlerine tavizsiz uyarak, toplum olarak bir bütün olduğumuzu unutmayıp dayanışma sergileyerek, iyimserliğimizi koruyarak bu üzücü günleri atlatacağımıza inanıyorum.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilere video mesajla seslendi, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "Hayata sarılarak, korunma önlemlerine tavizsiz uyarak, toplum olarak bir bütün olduğumuzu unutmayıp dayanışma sergileyerek, iyimserliğimizi koruyarak bu üzücü günleri atlatacağımıza inanıyorum." dedi

Bahçıvan, İSO'nun Twitter hesabında paylaşılan video mesajla, sanayicilere seslendi.

Koronavirüs salgını nedeniyle tüm dünya ve Türkiye'nin eşine az rastlanan çok zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Bahçıvan, İstanbul Sanayi Odası olarak, başından beri bu konuda proaktif davranarak sanayicilerin, çalışanların ve tüm paydaşların bu dönemden olumsuz etkilenmemesi için yoğun bir gayretin içinde olduklarını söyledi.

Bu süreçte en önemli önceliklerinin insan hayatını korumak ve gündelik yaşamın devamını sağlamak olduğunu ifade eden Bahçıvan, şöyle konuştu:

"Hiçbir şey insan yaşamından daha değerli değildir! Başta devletimizin en üst düzey yetkilileri, bakanlarımız ve Valiliğimiz olmak üzere ilgili kamu bürokrasimizle sürekli iletişim halindeyiz. Sizlerden gelen sorunları ve çözüm önerilerimizi yetkililerle ivedilikle paylaşıyoruz.

İSO olarak, koronavirüs salgınına yönelik yürüttüğümüz faaliyetleri web sayfamızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan anbean sizlerle paylaşıyoruz."

"Bilgi kirliliğinden uzak durmanızı rica ediyorum"

Bahçıvan, çok dinamik bir sürecin yaşandığını belirterek, öngörü yapmanın, kesin bir şey söylemenin çok zor olduğunu dile getirdi.

Bahçıvan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hayata sarılarak, korunma önlemlerine tavizsiz uyarak, toplum olarak bir bütün olduğumuzu unutmayıp dayanışma sergileyerek, iyimserliğimizi koruyarak bu üzücü günleri atlatacağımıza inanıyorum.

Sosyal medyadaki bilgi kirliliğinden uzak durup, korunarak, bizlerle iletişim halinde olmanızı rica ediyor, sizlere ve tüm insanlığa sağlıklı günler diliyorum."

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 06:38 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete çağrı: Salgın süresince sağlık çalışanlarına her ay 2 maaş verilsin
65 yaş yasağına rağmen para çekme inadı İtalya'da koronavirüsten ölen erkeklerin ve kadınların yaş ortalaması netlik kazandı Avukat Meltem Banko, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi'ni yorumladı: Vatandaşların hukuki hakları korunuyor
Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti Karadağ'da Kovid-19 nedeniyle ilk ölüm gerçekleşti         
11:34
Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir Prof. Dr. Şardaş ülkelerin koronavirüs aşısı çalışmalarını anlattı: Aşı en erken 1 yılda bulunabilir         
11:27
Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum Eljero Elia: Başakşehir'le sözleşmemi yenilemek istemiyorum         
11:20
Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti Çin'in Vuhan kentinde virüse yakalanan gençlerin yüzde 0.3'ü hayatını kaybetti         
11:04
Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi Dünya koronavirüsle mücadele ederken en mutlu ülkeler listesi belli oldu! Türkiye listede geriledi         
10:53
Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu Bursalı anneanne ve torundan, gülümseten 'Evde Kalın' videosu         
10:53
Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı Koronavirüs tedbirleri kapsamında dışarı çıkması yasaklanan yaşlı teyze, çatıda bastonuyla volta attı         
09:49
Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz Erkek arkadaşı tarafından öldürülen kadının 4 sene önceki açıklaması ortaya çıktı: Erkek terörüne dur diyeceğiz         
09:47
3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi 3 yaşındaki çocuğa aracıyla çarparak ölümüne sebep olan sürücüye verilen para cezası, aileyi isyan ettirdi         
09:46
Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım Fenerbahçe Beko İdari Menajeri Cenk Renda: Yüzde 1 milyon koronayım         
09:35
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor Koronavirüs sebebiyle trafik yoğunluğunda gözlenen düşüş devam ediyor         
09:17
Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı Koronavirüs sebebiyle yapılan 'Evde Kalın' çağrısına uymayan gençler, ormanda güreş yaptı         
09:00
Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle Sokağa çıkmaları yasaklanan yaşlılar, polise sundukları gerekçelerle "Yok artık" dedirtti         
08:58
Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek Ezgi Mola'dan sonra Tolgahan Sayışman'dan da kiracılarına destek         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 19:06:51. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan sanayicilere video mesajla seslendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]