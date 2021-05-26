İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı - Son Dakika

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı

26.05.2021 14:45

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "2021 yılına bakacak olursak, yüksek ham madde fiyatları, sanayici açısından en önemli yönetilmesi gereken konuların başında.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, "2021 yılına bakacak olursak, yüksek ham madde fiyatları, sanayici açısından en önemli yönetilmesi gereken konuların başında. Bu seyrin dünyada belli bir dönem daha devam edeceğini düşünüyoruz." dedi.

Bahçıvan, " Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırma sonuçlarının açıklamasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Finansmandaki tabloya bakıldığında, finansman tarafında yüzde 60 küsura yakın, finansman gideri bölü faaliyet karı oranı olduğuna işaret eden Bahçıvan, bunun hala sanayicinin üzerindeki finansman maliyeti yükünün hala yüksek olduğunu gösterdiğini söyledi.

Bahçıvan, faaliyet karlarının artışında finansmandan gelen bir etki olmadığını belirterek şunları kaydetti:

"Faaliyet karlarının artışında özellikle, ihracatta oluşmuş olan yılın ikinci yarısındaki, dış pazarlardaki Türkiye ihracatçısının, her ne kadar ihracatımız düşmüş de olsa, elde ettiği fırsatları daha iyi değerlendirdiğini görebiliyoruz. İkinci olarak ham madde alışlarını daha doğru götürebilen firmaların bu alanda daha güçlü bir değer sağlamasını etken olarak görebiliriz. Gıdadaki yüksek ham madde fiyatı artışlarının, üretilmiş olan sanayi mamulüne aynı oranda yansıtılmadığı gerçeği ortaya çıkıyor.

Bu da dönem dönem "gıda fiyatları artıyor" ithamlarının, sanayici ve perakendeci üzerinde önüne geçen çok önemli bir gerekçe zaten. Ham maddedeki yoğun artış sanayici tarafından adeta sübvanse ediliyor. Oradaki kar kaybına rağmen, sanayici böylesi zorlu koşullarda piyasaya üretimini yaparak süreci götürüyor. Ham maddedeki artışın birebir gıdada pazara, perakendeye, müşteriye yansımadığını görmekteyiz."

"Satıştan daha ziyade, üretimi doğru, verimli yönetmek gerekli"

İSO 500 şirketlerinin her geçen sene ortama uyumlu şekilde kendilerine geliştirdiklerine işaret eden Bahçıvan, "Özellikle içinde bulunduğumuz dönem en çok hammadde tedarikinin doğru yönetilmesi gereken bir dönem. Satıştan daha ziyade, üretimi doğru yönetmek, verimli yönetmek, tedarik yönetimini, hammadde tedarikini iyi planlamak gerekli. Bu konuda firmalarımızda güçlü bir beceri olduğunu gözlemliyoruz, yönetim kabiliyeti oluştu." diye konuştu.

Bahçıvan, yabancı sermayeli şirket sayısının ilk 500'de azalmasına ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yabancı sermayeli firma sayımızdaki düşüşü önemsemek lazım. Türkiye gibi sermaye kıtlığı çeken bir ülkenin, sadece kısa vadeli vur- kaç sermaye girişlerine değil, uzun vadeli ülkeye nitelik sağlayacak, nitelikli yatırım getirecek, yabancı firmalara ihtiyacı var. Her geçen sene bu sayının azalması konusunu hafife almamak gerek. Yerli firmalarımızın güç kazanması çok önemli ama global ölçekteki bir dünya rekabetinde de mutlaka güçlü ortaklıklar gerekli. Önümüzdeki İSO 500'lerde yabancı sayısının artırmasını umut ediyorum."

İSO Başkanı Bahçıvan, geçen yıl ortaya konan düşük faizli borçlanma hamlesinin, özellikle iç piyasada önemli bir tüketim ivmesi yarattığını dile getirdi.

Bunun etkilerinin de İSO 500'de kısmi olarak kendini gösterdiğine dikkati çeken Bahçıvan, geçen yıla ilişkin değerlendirmesinde salgından dolayı hizmet sektöründeki tüketimin sanayiden beslenen tüketimlere kaydığını anımsattı.

Bahçıvan konuşmasında finansal istikrarın ekonomik gelişim için önemine de değindi.

2021 yılında, yüksek ham madde fiyatlarının, sanayici açısından en önemli yönetilmesi gereken konuların başında olduğunu aktaran Bahçıvan, bu seyrin dünyada belli bir dönem daha devam edeceğini söyledi.

Bahçıvan, salgından dolayı kısmi kapanmaların yaşandığı sürecin aşı ile birlikte bir an önce normal seyrine dönmesi umudunu paylaştı.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı
İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Baba ve iki oğluna, temizlemek için girdikleri su kuyusu mezar oldu Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı İşte Türkiye'de satılan en ucuz sıfır otomobiller! 150 bin liranın altında araç kalmadı Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Çapa makinesine vücudunu kaptıran çiftçi, feci şekilde hayatını kaybetti Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı Fenerbahçe ve Galatasaray peşindeydi! Boupendza'yı Atalanta kaptı

Son Dakika Haberleri
16:31 Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu
16:27 Davutoğlu, Meclis kapısında açıklama yapacak! Polis bahçeye barikat kurdu
16:18 Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz
16:02 Ünlü modele tek gece için 2.4 milyon TL teklif ettiler
16:01 Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu
16:00 Galatasaray'da Divan Kurulu Başkanlık Seçimi 18 Haziran Cuma yapılacak
15:45 Son Dakika! Süleyman Soylu kendisine destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti: Emrindeyiz
15:44 Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu
15:42 En fazla altın rezervine sahip ülkeler sıralamasında Türkiye listeye 12. sıradan girdi
15:41 İstikrarın bozulmaması için seçimlerde kimse aday olmayacak! Aziz Yıldırım ve Ali Koç arasındaki buzlar eriyor
Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu Fenerbahçe, nokta atışı transferler için hazırlanıyor! İşte 2021-22 model Kanarya kadrosu         
16:31
Akşener, Erdoğan'ın Akşener, Erdoğan'ın "Gelin hanıma Rize'de güzel bir ders verildi" sözlerine cevap verdi: İşte bu yüzden Parlamenter Sistem diyoruz         
16:19
Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu Yeni Zelandalı YouTuber'ın kartondan yaptığı Lamborghini 64 bin liraya alıcı buldu         
16:01
İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var İsrail'in Filistinlilerden tapu talep etmesine AK Partili Turan tepki gösterdi: Devlet arşivlerimizde bölgeye ait 183 bin kayıt var         
15:54
Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz Çığlıklarına komşuları yetişti! Küçük kıza, apartman girişinde taciz         
15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında "Bay Meral" dedi, bu ifade sosyal medyada gündem oldu         
15:44
Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel, amuda kalktığı pozu paylaştı, takipçilerinden övgü yağdı         
14:54
Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı Rus savaş pilotunun elinde tuttuğu haritada Türkiye detayı         
14:30
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Soylu'ya destek oldu: Yanındayız, yanında olmaya devam edeceğiz         
14:03
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak Milyonlarca araç sahibini ilgilendiren haber! Yapılandırma ile MTV ve trafik cezalarında büyük indirim yapılacak         
14:01
Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler Erdoğan, Akşener'in Rize ziyaretiyle ilgili konuştu: Gelin hanıma çok ileriye gitmeden bir ders verdiler         
13:52
Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı Fatih Terim'in kızı Merve Bodrum'dan paylaştı, o kareye yorum yağdı         
12:13
Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı Yardım miktarı hayrete düşürdü! Gündelikçi olarak çalışan iki çocuk babasının hesabına 1 liralık yardım yatırıldı         
11:45
Koronavirüs aşısının ardından Koronavirüs aşısının ardından "Kendimi korkunç hissediyorum" diyen model, yaşamını yitirdi         
10:57
Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den Aylardır hastane odasından çıkmayan hastasını bahçeye çıkardı! Yürekleri ısıtan kare Türkiye'den         
10:35
Bahar Candan, Bahar Candan, "Babam çok kızmaz umarım" diyerek paylaştı, Instagram'da yorum yağdı         
10:29
Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi Adese, market faaliyetlerine son verdi! 18 mağaza tasfiye edildi         
09:11
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.05.2021 16:35:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: İSO Başkanı Erdal Bahçıvan soruları yanıtladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement