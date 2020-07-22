İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: "Yeni normalde sanayimiz, yeni beceriler kazanmalı" - Son Dakika

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: "Yeni normalde sanayimiz, yeni beceriler kazanmalı"

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, pandeminin sanayi sektörü üzerindeki etkisinin gelecek yıl İSO 500 verilerinde görüleceğine dikkati çekerek, "Bazı çıkarımlar yaparak geleceği bugünden inşa etmeliyiz.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan:

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, pandeminin sanayi sektörü üzerindeki etkisinin gelecek yıl İSO 500 verilerinde görüleceğine dikkati çekerek, "Bazı çıkarımlar yaparak geleceği bugünden inşa etmeliyiz. İçinden geçtiğimiz dönem, sanayinin yeni beceriler kazanmasını zorunlu kılıyor. Teknolojiye dayalı verimlilik artışı, önümüzdeki yılların ana konusu olacak." ifadelerini kullandı.

İSO'dan yapılan açıklamaya göre, İSO Meclisi'nin temmuz ayı olağan toplantısı "İSO 500-2019 Sonuçları Eşliğinde Sanayimizin Bugününe ve Geleceğine Bakış" ana gündemi ile dijital platform üzerinden video konferans yöntemi ile gerçekleştirildi.

Etkinliğin açılış konuşmasını İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan yaparken, gazeteci Hakan Güldağ moderatörlüğünde Şeref Oğuz, Dr. Can Fuat Gürlesel ve Ferda Besli'nin katılımı ile düzenlenen panelde ana gündem ele alındı.

"Teknolojiye dayalı verimlilik artışı, gelecek yılların ana konusu olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, finansmandan yatırım iklimine, ihracattan teknoloji yoğunluğuna kadar pek çok konuda ait olduğu dönemin adeta "check-up"ını ortaya koyan İSO 500'ün, aynı zamanda pandemiden tüm sektörlerin nasıl etkilendiğini gözler önüne sereceğine dikkati çekti.

Bahçıvan, şunları kaydetti:

"Ancak bu süreçten sanayi sektörümüzün nasıl etkilendiğini, İSO 500 üzerinden gelecek yıl görebileceğiz. Bununla birlikte bugünden birtakım çıkarımlar yapmak ve geleceği bugünden inşa etmek zorunluluğumuz da açık. Sektörlerimizin katma değer yapısının iyileştirilmesi, küresel talep dinamiklerinde değişimlere uyumun artırılması, sektörlerin yatırım çekiciliğinin güçlendirilmesi, geleceğin mesleklerine, teknolojilerine ve iş yapış şekillerine uyumun hızlandırılması ve bütüncül politikaların uygulanması her zamankinden daha kritik. İçinden geçtiğimiz dönem, sanayimizin yeni beceriler kazanmasını da zorunlu kılıyor. Teknolojiye dayalı verimlilik artışı, önümüzdeki yılların ana konusu olacak gibi görünüyor."

"Dönüşüm için nitelikli finansmana ihtiyaç var"

İSO Başkanı Bahçıvan, dijital dönüşüm, yüksek kalite ve nitelikli iş gücünün, sanayinin üç öncelik alanını oluşturduğunu belirterek, "İş birlikleri, yabancı sermaye yatırımları, teknoloji ve Ar-Ge ortaklıkları da ön plana çıkıyor. Finansman önümüzdeki dönemde de en temel başlıklardan biri olmaya devam edecek. Nitekim biraz önce bahsettiğimiz dönüşümü sağlamak için uzun vadeli nitelikli finansmana ihtiyacımız daha da artacak. Bu bağlamda, ülkemiz açısından bankacılık sektörü ve kredi odaklı bir finansman anlayışına takılıp kalmak yerine sanayi sektörü ve sermaye piyasaları arasındaki bağın kuvvetlendirilmesine odaklanmamız gerekiyor. Şunu da unutmamalıyız ki yaşadığımız süreçten güçlenerek çıkanlar; değişimleri anlayarak doğru ve hızlı adımlarla ortaya çıkan fırsatlardan yararlananlar olacak." değerlendirmesinde bulundu.

İSO'nun başlattığı "Kovid 19 Sonrası Sektörel Riskler, Fırsatlar ve Yol Haritaları" projesini bitirmek üzere olduklarını bildiren Bahçıvan, "Ağustos ortasında kamuoyuna sunmayı hedeflediğimiz projenin sanayi sektörümüze güçlü bir perspektif oluşturacağına inanıyor ve geleceğin inşası için tüm kesimlere yol gösterici olacağını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.

Bahçıvan, mevcut KDV sisteminin tümüyle reforme edilerek üreticiye finansal yük getirmeyecek bir yapıya dönüştürülmesine yönelik çalışmalara da başladıklarını ve yeni KDV modeli önerilerini eylül ayı itibarıyla hazırlamayı hedeflediklerini kaydetti.

İstanbul Sanayi Odası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2020 03:33 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İSO Başkanı Erdal Bahçıvan: 'Yeni normalde sanayimiz, yeni beceriler kazanmalı' - Son Dakika Ekonomi
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