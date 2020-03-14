İSO'dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi İSO'dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı - Son Dakika Ekonomi

İSO'dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı

6 saat önce

İstanbul Sanayi Odası (İSO), koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalar için odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıkladı.

İSO'dan fahiş fiyat artışı yapan firmalara uyarı, System.String[]

İstanbul Sanayi Odası (İSO), koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkması sonrasında bazı ürünlerdeki yüksek talebi fırsat bilerek aşırı fiyat artışına giden firmalar için odanın disiplin mekanizmalarının harekete geçirileceğini açıkladı.

İSO'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"İstanbul Sanayi Odası olarak, ürünlerinde haksız fiyat artışı yapan firmalara karşı odamızın disiplin mekanizmalarını çalıştıracağımızı ve bu haksızlıkları yapan firmalara hak ettikleri cezaları vereceğimizi kamuoyuna duyuruyoruz. Herkesin şunu çok iyi bilmesini isteriz ki; İstanbul Sanayi Odası, vatandaşı mağdur edenlere karşı sessiz kalmayacaktır."

İstanbul Sanayi Odası, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.03.2020 11:08 Kaynak: AA
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