İSO "EU China SME Centre" ile stratejik ortaklık kurdu - Son Dakika

İSO "EU China SME Centre" ile stratejik ortaklık kurdu

05.05.2021 14:19
İSO

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicileri Çin pazarına hazırlamak için önemli bir adım atarak EU China SME Centre (AB Çin KOBİ Merkezi) ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, sanayicileri Çin pazarına hazırlamak için önemli bir adım atarak EU China SME Centre (AB Çin KOBİ Merkezi) ile bir işbirliği protokolü imzaladıklarını söyledi.

İSO'nun stratejik ortaklık kurduğu EU China SME Centre'ın Avrupa ve Çin'de 270'in üzerinde devlet kurumu ve ticari destek kuruluşuyla işbirliği ve Pekin'de yerel bir ofisi bulunuyor.

İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan'ın ev sahipliğinde Türkiye ve Çin arasındaki ekonomik ilişkilerin ve yatırım fırsatlarının değerlendirildiği "Çin ile İş Yapmak ve Ticaret-Yatırım Fırsatları" seminerine, Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen ve İSO'nun yeni işbirliği çerçevesinde EU China SME Center (AB Çin KOBİ Merkezi) Direktörü Renzo Isler ile birlikte İSO Meclis ve Meslek Komitesi Üyeleri, panelistler ve çok sayıda sanayici katıldı.Toplantıda, dünyanın en büyük ihracatçısı, ABD'den sonra en büyük ithalatçısı, dünyanın en yüksek ticaret hacmine sahip ve en fazla dış ticaret fazlası veren ülkesi Çin mercek altına alındı. Bahçıvan, bir süre önce Çin pazarı ile ilgili olarak sanayicilere hizmet vermek adına EU China SME Centre (AB Çin KOBİ Merkezi) ile gerçekleştirdikleri işbirliği protokolü kapsamında ilk kez toplantı yaptıklarını vurgulayarak, bu protokol ile sanayicileri Çin pazarına hazırlayacak bir eğitim süreci başlatmak istediklerini söyledi ve ekledi: "EU China SME Center, Avrupalı küçük ve orta ölçekli işletmelerin Çin'de iş yapmaya hazırlanmalarına yardımcı olmak için kurulan ve  AB Komisyonu tarafından desteklenen bir merkez. Kurumlarımız arasında imzalanan işbirliği anlaşması ile önümüzdeki aylarda bir dizi eğitim düzenleyerek Çin pazarı ile ilgili danışmanlık hizmeti vereceğiz. Türk sanayicilerimizin Çin'de iş yapmasına hazırlanmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz. Bu iş birliğinden sanayicilerimizin olumlu yönde istifade edeceğini düşünüyorum."İSO'ya kayıtlı 21 bin üye ile birçok ülkeyle olan iş birliklerinin artırılması amacıyla ortak faaliyetler geliştirmeye her zaman açık olduklarını söyleyen Bahçıvan "Bu çerçevede oda olarak 2008 yılında beri paydaş olarak yer aldığımız Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) projesi kapsamında, EU China SME Centre ile başlattığımız işbirliği; firmalarımızın Çin pazarında iş yapmaya hazırlanmalarına önemli katkıda bulunacak" dedi. Konuşmasında Türkiye'nin de dahil olduğu; toplam 68 ülkeyi kapsayan ve 21. yüzyılın en büyük kalkınma projesi olarak tanımlanan Kuşak ve Yol Girişimi'ne de değinen Bahçıvan, Asya'yı, Afrika'yı ve Avrupa'yı birbirine bağlamayı hedeflediğini de vurgulayarak, girişimin karayolları, tren yolları, limanlar ve enerji nakil hatlarını içeren milyarlarca dolarlık altyapı yatırımlarını da kapsadığını hatırlattı.Bu noktada pandeminin küresel ekonomide en fazla etkilediği alanların başında, tedarik zincirlerinin geldiğinin altını çizen Bahçıvan, "Kuşak ve Yol Girişimiyle; söz konusu bölgelerdeki ulaşım, telekomünikasyon, enerji ve diğer altyapı ağlarının inşası ve birbirine entegre edilmesi amaçlanıyor. Bölgeler arası gümrük ve vergi koordinasyonuyla birlikte; ticaret ve yatırım fırsatlarının yeniden canlandırılması ve az önce belirttiğim tedarik zincirlerinin daha da kolaylaştırılması hedefleniyor. Ülkemiz, hiç kuşkusuz güçlü sanayi altyapısı ve eğitimli işgücü ile Avrupa ve Ortadoğu pazarlarının kalbinde eşsiz bir konumda bulunuyor. Kuşak ve Yol Girişimi kapsamında Çinli firmaların ülkemize gerçekleştireceği yatırımlar; yaratacağı istihdam, beraberinde getireceği teknoloji ve know-how ile birleştirildiğinde, karşılıklı fayda prensibi temelinde bir ticaret ve yatırım sinerjisi oluşturulabilecek" dedi.Açılışta konuşan Türkiye Cumhuriyeti Pekin Büyükelçisi Abdulkadir Emin Önen de "Çin, dünyanın en büyük ikinci ithalatçısı. Türkiye'den bir çok ürün şans bulabilir. Bunun için Çin'in kendine özgü dinamiklerine göre hareket etmeli. Her eyaleti orta büyüklükte bir ülke gibi olan Çin için istikrarlı ve güven telkin eden bir yaklaşım gerekiyor. Özellikle e-ticaret pazarının yüzde 54'ünü elinde bulunduran Çin, bu alanda önemli fırsat barındırıyor. Çin'de halen her üç üründen biri internetten alınıyor. Bizim de Türkiye-Çin ilişkilerini ileriye taşıma çabalarımız sürüyor. Çin'in Türk ihracatçıların birinci hedef pazarı olmasına gayret ediyoruz. Bu bağlamda karşılıklı uçuş bağlantısını güçlendirdik. Pandemi sonrası 1 milyon Çinli turiste ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.  AB Çin KOBİ Merkezi Direktörü Renzo Isler ise "Merkez olarak Çin pazarı hakkında raporlar hazırlıyoruz ve bugüne kadar çok sayıda pazarda yayınladık. Ülkede yatırım yapmak isteyen KOBİ'lere yönelik danışmanlık hizmeti ve eğitim veriyoruz. Çin'deki partnerleri tanıma, dijital pazarlama ve fuarlara katılım konularında rehberlik yapıyoruz" dedi.AB Çin KOBİ Merkezi Woodburn Accountants & Advisory Danışmanlık Bölümü Başkanı Kristina Koehler-Coluccia'nın "Çin Pazarına Giriş: Fırsatlar ve Tehditler" başlıklı bir konuşma yaptığı toplantıda, "Çin ile İş Yapmak ve Türk Firmaların Çin'deki Deneyimleri" paneli de düzenlendi. Panele, Atlı Global Danışmanlık Kurucu Direktör Dr. Altay Atlı'nın moderatörlüğünde Ata Holding Koordinatörü ve Holding Şirketleri Yönetim Kurulu Üyesi Tuncer Köklü ve Aksa Power Generation (Çin) Co. Ltd. Genel Müdürü Gürhan Atakan katıldı. (Fotoğraflı)


İSO EU China SME Centre ile stratejik ortaklık kurdu
İSO EU China SME Centre ile stratejik ortaklık kurdu
İSO EU China SME Centre ile stratejik ortaklık kurdu

Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Çin Halk Cumhuriyeti, Avrupa Birliği, Yatırım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi İSO 'EU China SME Centre' ile stratejik ortaklık kurdu - Son Dakika Ekonomi


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