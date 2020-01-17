İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika
Son Dakika Güncel İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu - Son Dakika

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu

6 saat önce

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri Ödül töreninden görüntüler İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu.

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri

Ödül töreninden görüntüler İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu.

Büyük Ölçekli Enerji Verimliliği Projelerinden, birincilik ödülü "U-7000 Revamp ile Enerji Tasarrufu" projesiyle Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ - İzmir Rafineri'ye, ikincilik ödülü ise "Yüksek Verimli Buz Soğutmalı Vakum Sistemi ile Enerjide Sürdürülebilirlik" projesiyle Besler Gıda ve Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

Üçüncülük ödülüne "Atık Isının Isı Pompası Kullanılarak Sıfır Ayakiziyle Geri Kazanılması" projesiyle Tofaş Türk Otomobil Fabrika AŞ layık görülürken, dördüncülük ödülü "Şişecam Enerji İzleme Sisteminde Endüstri 4.0 ve Nesnelerin İnterneti Uygulaması" projesiyle Türkiye Şişecam Fabrika AŞ'nin oldu.

Jüri Özel Ödülü ise Elektrik, Doğalgaz Kaynaklarının Verimli Kullanılması projesini gerçekleştiren Organik Kimya Sanayi ve Ticaret AŞ'ye verildi.

İSO Enerji Verimliliği Ödülleri sahiplerini buldu

Türkiye Petrol Rafinerileri, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 07:11 Kaynak: AA
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