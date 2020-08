İSO ikinci 500 listesinde 13 kayseri firması yer aldı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) tarafından her yıl gerçekleştirilen " Türkiye'nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2019" araştırma sonuçları açıklandı.

Bu sonuçlara göre 2019 yılı İSO ikinci 500 listesinde 13 KAYSO üyesi firma yer aldı. Coreal Alüminyum ve Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş. ilk iki sırada yer alırken, Metal Matris San. ve Tic. A.Ş. üçüncü sırada yer aldı.

İSO ikinci 500 sıralamasına giren firmaları kutlayan KAYSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, "Geçen yıl İSO İkinci 500'de 12 firmamız vardı, bu sene 13 firmamız yer aldı. Yaşanan tüm zorluklara rağmen, sanayicilerimiz elinden gelenin en iyisini yapmaya gayret ediyor. Kayserili firmalarımız üretim ve ihracat yapmaya, istihdam oluşturmaya devam ederek, ülke ekonomisine katkıda bulunmayı sürdürüyorlar. Ben sıralamada yer alan tüm üyelerimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

2018 yılı verilerine göre iso ikinci 500 büyük sanayi kuruluşu anketinde yer alan KAYSO üyesi firmalar, Coreal Alüminyum Kablo San. Tic. A.Ş., Has Çelik ve Halat San. Tic. A.Ş., Metal Matris San. ve Tic. A.Ş., Şirikçioğlu İplik ve Denim İşletmeleri San. Tic. A.Ş., Gürkan Ofis Mobilyaları San. ve Tic. Ltd. Şti., Karsu Tekstil San. ve Tic. A.Ş., İpek Mobilya İmalat İth. İhr. San. ve Tic. A.Ş., Kilim Mobilya A.Ş., Mondi Yatak Yorgan San. ve Tic. A.Ş., Beşler Tekstil San. ve Tic. A.Ş., Parteks Kağıt Endüstrisi A.Ş., Ceha Büro Mobilyaları A.Ş., Fazlıoğlu Et ve Et Ürünleri Gıda San. Tic. A.Ş. şeklinde sıralandı. - KAYSERİ